Pkk, Fesih Kararını Açıkladı! Silahlar Bırakılacak

PKK’NIN FESHİ VE SİLAH TESLİMİ SÜRECİ

PKK, 12 Mayıs 2025’te yayınladığı kongre sonuç bildirgesinde kendini feshettiğini ve silahlı faaliyetlerine son verdiğini açıkladı. Örgüt, 5-7 Mayıs 2025’te düzenlediği 12. Kongresi’nde, elebaşı Abdullah Öcalan’ın 27 Şubat 2025’teki “silah bırakın ve örgütü feshedin” çağrısına uyarak bu kararı aldı. PKK, Türk-Kürt ilişkilerinin barış ve eşitlik temelinde yeniden yapılandırılması gerektiğini vurguladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Ekim 2024’te başlattığı Terörsüz Türkiye sürecinin etkisiyle gelişen bu durum, Ankara’nın atacağı adımlar açısından merak konusu oldu.

SİLAH TESLİMİ VE YASAL DÜZENLEMELER

Ankara, PKK’nın tüm unsurlarıyla feshini tamamlamasını bekliyor. Örgüt, 12 Mayıs’ta resmi olarak fesih kararını duyurdu ve ardından silahların teslimi süreci gündeme gelecek. Silah teslimi için Türkiye, Irak ve Suriye’de belirlenmiş noktalar oluşturmayı planlıyor. Detaylar ve takvim, önümüzdeki haftalarda netleşecek. Sürecin, istihbarat birimleri ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin denetiminde gizli ve hızlı bir şekilde yürütülmesi bekleniyor. Silahların Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarında bulunan Duhok, Erbil ve Süleymaniye’ye bırakılması öngörülüyor. İkinci aşamada, eyleme karışmamış PKK üyeleri için yasal düzenlemeler gündeme gelecek. Bu düzenleme, suç işlememiş üyelerin topluma kazandırılmasını hedefliyor.

ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İÇİN ÜÇÜNCÜ ÜLKE FORMÜLÜ

PKK’nın üst düzey yöneticilerinin durumu, sürecin en hassas noktalarından biri. Murat Karayılan, Cemil Bayık, Duran Kalkan gibi isimlerin Türkiye’ye girişine izin verilmeyecek. Bu kişiler için üçüncü ülke formülü üzerinde çalışılıyor. Güney Afrika ve Norveç gibi ülkeler, olası destinasyonlar arasında değerlendiriliyor. Yaklaşık 300 üst düzey yönetici için bu formül geçerli olurken, geri kalanlarda Irak’taki belirlenen bölgelerde kalmaya devam edecek. Türkiye vatandaşı yaklaşık 4 bin örgüt üyesi ise kademeli olarak sınırda teslim alınacak.

ÖCALAN’IN DURUMU VE DEM PARTİ’NİN TALEPLERİ

DEM Parti, sürecin ilerlemesi için Öcalan’ın İmralı’daki koşullarının iyileştirilmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin 2014 tarihli “umut hakkı” kararının uygulanmasını istiyor. Bu karar, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almış kişilerin 25 yıl sonra şartlı tahliye hakkını içeriyor. Ancak, Öcalan’ın İmralı’da kalmaya devam edeceği ve onun fiziki özgürlüğüne dair bir adımın şu aşamada gündemde olmadığı kaydediliyor.

SÜRECİN YÖNETİMİ VE GELECEK PLANLARI

Sürecin 3-4 ay içinde tamamlanması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Mayıs’ta, “PKK bugün-yarın silahları bırakacak, yeni bir süreç başlayacak” diyerek adımların belirli bir sırayla ilerleyeceğini ifade etti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, her olumlu adımın bir sonrakini tetikleyeceğini belirtti. Sürecin yönetimi, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve askeri birimlerin gözetiminde gerçekleştirilecek. Silah tesliminin ardından, Diyarbakır annelerinin evlatlarına kavuşması önemli bir hedef olacak. Kayyım atanan belediyelerde ise seçilmiş başkanların görevlerine dönmesi, sürecin gelişimine bağlı değerlendirilecek.