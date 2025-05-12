Pkk, Fesih Kararını Duyurdu! Nasıl İzlenecek?

PKK’NIN FESHİ VE SİLAH TESLİMİ SÜRECİ

PKK, 12 Mayıs 2025’te yayımladığı kongre sonuç bildirgesiyle kendini feshettiğini ve silahlı faaliyetlerine son verdiğini duyurdu. Örgüt, 5-7 Mayıs 2025’te gerçekleştirdiği 12. Kongresi’nde, elebaşı Abdullah Öcalan’ın 27 Şubat 2025’teki “silah bırakın ve örgütü feshedin” çağrısına uyarak bu kararı aldı. Örgüt, Türk-Kürt ilişkilerinin barış ve eşitlik temelinde yeniden yapılandırılması çağrısını yaptı.

Ankara, PKK’nın tüm unsurlarının feshinin tamamlanmasını bekliyor. Örgüt, 12 Mayıs’ta resmi olarak fesih kararını açıkladı. Bu durumdan sonra, silahların teslimi gündeme gelecek. Silah teslimi için Türkiye, Irak ve Suriye’de, ilgili ülkelerin gözetiminde belirlenmiş noktalar oluşturmayı planlıyor. Silah teslim sürecinin detayları ve takvimi önümüzdeki haftalarda netleşecek. Hürriyet’e göre; silahlar, Irak’ın kuzeyindeki Duhok vilayetine bağlı Amediye, Erbil’in Binar ve Köysancak bölgeleri ile Süleymaniye’nin Seyid Sadık vilayetinde bırakılacak.

YASAL DÜZENLEMELER VE İNFAZ REFORMLARI

İkinci aşamada, yasal düzenlemelerin devreye girmesi bekleniyor. Türkiye içinde eyleme karışmamış, dağdaki PKK üyeleri için bir yasal düzenleme sağlanması gündemde. Bu düzenlemenin, suça bulaşmamış üyelerin topluma kazandırılmasını hedeflemesi öngörülüyor. Ayrıca, infaz düzenlemeleri de tartışma konusu. DEM Parti, Abdullah Öcalan’ın İmralı’daki şartlarının iyileştirilmesine yönelik adımlar atılmasını talep ediyor. Hasta ve ileri yaştaki tutukluların tahliyesini kolaylaştıran düzenlemeler de 10. Yargı Paketi çerçevesinde değerlendirilebilir.

ÜST DÜZEY TERÖRİSTLER İÇİN ÜÇÜNCÜ ÜLKE FORMÜLÜ

PKK’nın üst düzey yöneticilerinin durumu, sürecin en hassas noktalarından biri olarak dikkat çekiyor. Murat Karayılan, Cemil Bayık, Duran Kalkan gibi isimlerin Türkiye’ye girişine izin verilmeyecek. Bu kişiler için bir üçüncü ülke formülü üzerinde çalışılıyor. Güney Afrika ve Norveç gibi ülkeler, üst düzey yöneticilerin gönderilebileceği olası ülkeler arasında yer alıyor. Yaklaşık 300 üst düzey yönetici için bu formül uygulanabilirken, geri kalanlarının Irak’taki belirlenen bölgelerde kalabileceği ifade ediliyor. Türkiye vatandaşı yaklaşık 4 bin örgüt üyesinin ise kademeli olarak sınırda teslim alınması planlanıyor.

ÖCALAN’IN DURUMU VE DEM PARTİ’NİN TALEPLERİ

DEM Parti, sürecin ilerlemesi için Öcalan’ın İmralı’daki koşullarının iyileştirilmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) 2014 tarihli “umut hakkı” kararının uygulanmasını talep ediyor. Bu karar, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almış kişilerin 25 yıl sonra şartlı tahliye hakkını içeriyor. Ancak, Öcalan’ın İmralı’da kalmaya devam edeceği ve fiziki özgürlüğüne yönelik bir adımın şu an için gündemde olmadığı belirtiliyor.

YOL HARİTASININ TAKVİMİ VE SÜRECİN YÖNETİMİ

Sürecin 3-4 ay sürmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Mayıs’ta, “PKK bugün-yarın silahları bırakacak, yeni bir süreç başlayacak” diyerek sürecin adım adım ilerleyeceğini ifade etti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, her olumlu adımın bir sonraki adımı çağıracağını belirtti. Ankara, süreci Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve askeri birimlerin denetiminde yönetecek. Silah tesliminin ardından, Diyarbakır annelerinin evlatlarına kavuşması öncelikli hedefler arasında yer alıyor. Ayrıca, kayyım atanan belediyelerde seçilmiş başkanların görevlerine dönmesi, sürecin seyrine bağlı olarak değerlendirilebilecek.