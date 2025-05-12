Pkk, Fesih Kararını Duyurdu, Silahlar İade Edilecek

FESHİN DUYURULMASI VE SİLAH TESLİMİ

PKK, 12 Mayıs 2025’te yayımladığı kongre sonuç bildirgesiyle kendini feshettiğini ve silahlı faaliyetlerine son verdiğini açıkladı. Örgüt, 5-7 Mayıs 2025’te düzenlediği 12. Kongresi’nde lideri Abdullah Öcalan’ın 27 Şubat 2025’teki “silah bırakın ve örgütü feshedin” çağrısına uyarak bu kararı aldı. PKK, Türk-Kürt ilişkilerinin barış ve eşitlik temelinde yeniden yapılandırılması çağrısında bulundu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Ekim 2024’te başlattığı Terörsüz Türkiye süreciyle ivme kazanan bu gelişme, Ankara’nın izleyeceği yol haritasını merak konusu haline getirdi.

Ankara, PKK’nın tüm unsurlarıyla feshini tamamlamasını bekliyor. Örgüt, 12 Mayıs’ta resmi olarak fesih kararını duyurdu. Bu aşamada silahların tesliminin gündeme gelecek olması dikkat çekiyor. Silah teslim süreçleri için Türkiye, Irak ve Suriye’de ilgili ülkelerin gözetiminde belirlenen noktalar oluşturma planları yapıyor. Silah tesliminin detayları ve takvimi, önümüzdeki haftalarda netlik kazanacak. Sürecin, istihbarat birimleri ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin denetiminde, gizli ve hızlı bir şekilde yürütülmesi bekleniyor. Silahların Irak’ın kuzeyindeki Duhok vilayetine bağlı Amediye, Erbil’in Binar ve Köysancak; Süleymaniye’nin Seyid Sadık vilayetinde bırakılacağı bilgisi bulunuyor.

YASAL DÜZENLEMELER VE İNFAZ REFORMLARI

İkinci aşamada, yasal düzenlemeler devreye girecek. Türkiye içinde eyleme karışmamış, dağdaki PKK üyeleri için bir yasal düzenleme yapılması gündeme geliyor. Bu düzenlemenin, suça bulaşmamış üyelerin topluma kazandırılmasını hedeflemesi bekleniyor. Ayrıca, infaz düzenlemeleri de tartışılıyor. DEM Parti, Abdullah Öcalan’ın İmralı’daki şartlarının iyileştirilmesi için adımlar atılmasını talep ediyor. Hasta ve ileri yaştaki tutukluların tahliyesini kolaylaştıracak düzenlemeler 10. Yargı Paketi kapsamında değerlendirilebiliyor.

ÜST DÜZEY TERÖRİSTLER İÇİN ÜÇÜNCÜ ÜLKE FORMÜLÜ

PKK’nın üst düzey yöneticilerinin durumu, sürecin en kritik noktalarından biri olarak öne çıkıyor. Murat Karayılan, Cemil Bayık, Duran Kalkan gibi isimlerin Türkiye’ye girişine izin verilmeyecek. Bu kişiler için üçüncü ülke formülü üzerinde duruluyor. Güney Afrika ve Norveç gibi ülkeler, üst düzey yöneticilerin gönderilebileceği olası destinasyonlar arasında yer alıyor. Yaklaşık 300 üst düzey yönetici için bu formül uygulanabilirken, geri kalanların Irak’ta belirlenen bölgelerde kalabileceği belirtiliyor. Türkiye vatandaşı yaklaşık 4 bin örgüt üyesi ise kademeli olarak sınırda teslim alınacak.

ÖCALAN’IN DURUMU VE DEM PARTİ’NİN TALEPLERİ

DEM Parti, sürecin ilerlemesi için Öcalan’ın İmralı’daki koşullarının iyileştirilmesini ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin 2014 tarihli “umut hakkı” kararının uygulanmasını talep ediyor. Bu karar, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almış kişilerin 25 yıl sonra şartlı tahliye hakkını içeriyor. Ancak, Öcalan’ın İmralı’da kalmaya devam edeceği ve fiziki özgürlüğüne yönelik bir adımın mevcut durumda gündemde olmadığı bildiriliyor.

YOL HARİTASININ TAKVİMİ VE SÜRECİN YÖNETİMİ

Sürecin 3-4 ay sürmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Mayıs’ta, “PKK bugün-yarın silahları bırakacak, yeni bir süreç başlayacak,” diyerek sürecin adım adım ilerleyeceğini vurguladı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, her olumlu adımın bir sonraki adımı çağıracağını belirtti. Ankara, süreci Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve askeri birimlerin gözetiminde yönetecek. Silah tesliminin ardından, Diyarbakır annelerinin evlatlarına kavuşması öncelikli hedefler arasında yer alacak. Ayrıca, kayyım atanan belediyelerde seçilmiş başkanların görevlerine dönüşü, sürecin seyrine bağlı olarak değerlendirilebilecek.