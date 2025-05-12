Pkk, Fesih Ve Silah Bıraktı

PKK’NIN KONGRESİ VE FESİH KARARI

5-7 Mayıs’ta kongresini gerçekleştiren PKK, fesih kararı aldığını ve silah bıraktığını açıkladı. Bu gelişmeye dair Ankara’dan ilk tepkiler gelmeye başladı. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, “Terörsüz Türkiye yolunda çok önemli bir eşiğin aşıldığı”nu dile getirdi. Ala, “İllegal yapıların sonlandırılmasına ve tasfiyelerine ilişkin önemli bir aşamaya geçilmiştir. Gelinen bu aşamada, yapılacak çalışmalara ve sürecin yönetimine ilişkin mekanizmalar gerektiği biçimde işlenecektir.” ifadesini kullandı.

SÜREÇTİ TİTİZLİKLE İZLİYORUZ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, süreçte titiz bir takip süreci yürütüldüğünü belirtilerek, “Terörün tamamen bitmesi halinde yeni bir dönemin kapısı açılacaktır. Bu kararın fiilen uygulanması ve tüm boyutlarıyla gerçekleşmesi gerekmektedir.” dedi. Çelik, “Fesih” ve “silahları teslim etme” kararının, PKK’nın tüm uzantılarını kapsayacak şekilde olması gerektiğine de dikkat çekti. “Somut olarak ve eksiksiz hayata geçmesi bir dönüm noktası olacaktır.” şeklinde konuştu.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN FESİH KARARI VE ETKİLERİ

Çelik, terör örgütünün feshi ve silah bırakma kararının içerde ve dışarıda tüm boyutlarıyla hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Böylelikle, bölgede terör örgütlerinin vekâlet savaşları için kullanıldığı emperyalist planların önünün kapanabileceğini belirtti. “Terörsüz Türkiye hedefine somut olarak ulaşılması, Türkiye’nin siyasi kanallarını daha etkili şekilde işlemesine imkan verecek.” diyerek, demokrasiyi, siyasi hayatı ve milli birliği güçlendireceğini ekledi.

KAZANAN TÜM VATANDAŞLAR OLACAK

Çelik, tüm vatandaşların kazanacağına dikkat çekerek, “Buna ulaşılması demek, bütün kültürel, etnik ve mezhepsel unsurlarıyla tüm vatandaşlarımızın kazanması demektir. Adlarımız farklı olsa da hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti’dir.” açıklamasını yaptı.

İLETİŞİM BAŞKANINDAN DEĞERLENDİRME

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya üzerinden “Bölücü terör örgütünün silah bırakma ve kendisini feshetme kararının açıklanması, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yürütülen Terörsüz Türkiye sürecinin önemli bir aşamayı güçlenerek katettiğinin net bir göstergesi olmuştur.” şeklinde bir değerlendirme yaptı.

ADALLET BAKANI GÖRÜŞ BİLDİRDİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, süreci önemli bir dönüm noktası olarak tanımlayarak, “Ülkemiz, terörün karanlığını ardında bırakıp “Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda Cumhuriyetimizin temel değerlerini daima yaşatacak.” dedi.

DEM PARTİSİNDEN YORUM

Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkan Tuncer Bakırhan, fesih kararına yönelik “Kongre hayırlı olsun.” diyerek, “Çözmek için demokratik Türkiye inşa etmek için herhangi bir gerekçe kalmadı. Umarım bu süreci barışla taçlandırırız.” ifadelerini kullandı.