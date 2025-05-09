Gündem

Pkk Her An Kongreyi Açıklayabilir

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PARTİ SÖZCÜSÜ’NÜN AÇIKLAMALARI

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, gündemdeki konularla ilgili dikkat çekici açıklamalar yaptı. PKK’nın kongresinin yapılmasının sadece an meselesi olduğunu vurgulayan Doğan, “Her an duyurabilir.” ifadesini kullandı.

TRAFFIC KAZASI HAKKINDA BİLGİLER

Doğan, Van Milletvekili Pervin Buldan’ın İtalya’nın Roma kentinde geçirdiği trafik kazasıyla ilgili de bilgi verdi. Kazanın suikast girişimi olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Doğan, “Keskin Bayındır da araçtaydı. Aracı kullananın aracı ters yöne girmesi yüzünden gerçekleşmiş. Kimsenin hasar almadığı bir trafik kazası.” açıklamasında bulundu.

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