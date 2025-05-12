Pkk, Kendini Feshetti Ve Silah Bıraktı

PKK’NIN FESİH KARARI VE KONGRE SÜRECİ

PKK, 12 Mayıs 2025’te yayımladığı kongre sonuç bildirgesiyle organizasyonunu feshettiğini ve silahlı faaliyetlerine son verdiğini duyurdu. Örgüt, son haftalarda gerçekleştirdiği kongrede, elebaşı Abdullah Öcalan’ın 27 Şubat 2025’te yaptığı “silah bırakın ve örgütü feshedin” çağrısına uyarak bu kararı aldı.

ÖCALAN’IN MESAJI VE KONGRENİN SONUÇLARI

Abdullah Öcalan, 27 Şubat 2025 tarihinde, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) aracılığıyla yayımladığı mesajda, PKK’nın “tarihi misyonunu tamamladığını” ve silahlı mücadelenin sona ermesi gerektiğini ifade etti. Öcalan, kongre toplanması ve örgütün feshedilmesi talebinde bulundu. PKK, bu çağrıya yanıt olarak 1 Mart 2025’te ateşkes ilan etti ve geçen hafta iki farklı bölgede kongresini gerçekleştirdi. Kongre sonuç bildirgesinde, örgüt silahlı faaliyetleri durdurduğunu belirtti ve demokratik siyasete alan açmayı hedefledikleri vurgulandı. Bildirgede, Türk-Kürt ilişkilerinin yeniden yapılandırılması amacıyla diyalog önerisi dikkat çekti. Açıklamaya göre, kararın 5-7 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşen PKK kongresinde alındığı bildirildi.

GELECEK ADIMLARIN BELİRLENMESİ

PKK, “PKK 12’nci Kongresi, pratikleşme süreci Önder Apo tarafından yönetilmek ve yürütülmek üzere PKK’nin örgütsel yapısının feshedilmesi ve silahlı mücadele yöntemini sonlandırması kararlarını alarak PKK adıyla yürütülen çalışmaları sonlandırdı” şeklinde bir açıklama yaptı. İlgili açıklamada, bu kararların kalıcı barışa ve demokratik çözüme zemin sunduğu belirtildi. Önder Apo’nun süreci yönlendirmesi, demokratik siyaset hakkının tanınması ve sağlam bir hukuki güvence talep edildi. Ayrıca, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin de bu süreçte üstleneceği tarihi sorumluluk vurgulandı.

SÜRECİN İLERLEYİŞİ

PKK’nın kendini feshetme duyurusunun ardından sürecin nasıl gelişeceği merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti yetkilileri, sürecin aşamalı olarak ilerleyeceğini belirtti. Ankara, PKK’nın tüm unsurlarının feshedilmesini beklerken, sonraki adım olarak silahların teslimatı planlanıyor. Bu aşamanın detayları ve uygulanacak yol haritasının netleşmesi öngörülüyor. İkinci aşamada, yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi düşünülüyor. Bu çerçevede, dağda bulunan ve Türkiye içinde herhangi bir eyleme karışmamış örgüt üyeleri için özel bir yasal çerçevenin oluşturulması değerlendiriliyor. Üst düzey PKK mensuplarının durumuyla ilgili olarak üçüncü bir ülkeye gönderilmeleri konusunda da görüşmeler sürüyor. Ayrıca, infaz düzenlemeleri ile ilgili çeşitli yasal düzenlemelerin ele alınması bekleniyor. DEM Partisi de Abdullah Öcalan’ın İmralı’daki şartlarının iyileştirilmesi için adımlar atılmasını talep ediyor. Sürecin nasıl şekilleneceği, önümüzdeki günlerde yapılacak resmi açıklamalarla netleşecek.