Pkk, Kendini Feshetti Ve Silah Bıraktı

PKK’NIN KENDİNİ FESHEDİP SİLAHLI FAALİYETLERİNE SON VERDİĞİ AÇIKLANDI

PKK, 12 Mayıs 2025 tarihinde yayımladığı kongre sonuç bildirgesiyle kendini feshettiğini ve silahlı faaliyetlerine son verdiğini duyurdu. Örgüt, geçtiğimiz hafta yaptığı kongrede, elebaşı Abdullah Öcalan’ın 27 Şubat 2025 tarihindeki “silah bırakın ve örgütü feshedin” çağrısına uyarak bu kararı aldı.

ÖCALAN’IN ÇAĞRISI VE KONGREDEKİ GÖRÜŞLER

Abdullah Öcalan, 27 Şubat 2025’te, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) aracılığıyla yayımladığı mesajda, PKK’nın “tarihi misyonunu tamamladığını” ve silahlı mücadelenin sona ermesi gerektiğini vurguladı. Öcalan, kongrenin toplanmasını ve örgütün feshedilmesini talep etti. PKK, bu çağrıya yanıt vererek 1 Mart 2025’te ateşkes ilan etti ve geçtiğimiz hafta iki farklı bölgede kongresini gerçekleştirdi. Kongre sonuç bildirgesinde örgüt, silahlı faaliyetleri durdurduğunu ve demokratik siyasete alan açmayı hedeflediğini ifade etti. Türk-Kürt ilişkilerinin yeniden yapılandırılması için diyalog vurgusu yapılırken, kararın 5-7 Mayıs tarihindeki PKK kongresinde alındığı aktarıldı. Açıklama detayları şöyle: “PKK 12’nci Kongresi, pratikleşme süreci Önder Apo tarafından yönetilmek ve yürütülmek üzere PKK’nin örgütsel yapısının feshedilmesi ve silahlı mücadele yöntemini sonlandırması kararlarını alarak PKK adıyla yürütülen çalışmaları sonlandırdı. Kongremizin aldığı PKK’nin fesih ve silahlı mücadele yöntemini sonlandırma kararı kalıcı barışa ve demokratik çözüme güçlü bir zemin sunmaktadır.”

SÜRECİN İLERLEYİŞİ VE YASAL DÜZENLEMELER

PKK’nın kendini feshetmesi sonrasında sürecin nasıl ilerleyeceği merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti yetkilileri, sürecin aşamalı olarak ilerleyeceğini açıkladı. Ankaranın beklentisi, PKK’nın tüm unsurlarıyla tamamen feshedilmesi yönünde. Bir sonraki adım olarak ise silahların teslim edilmesi planlanıyor. Bu aşamanın detayları ve uygulanacak yol haritası netleşecek.

İkinci aşamada, yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi gündemde. Buna göre, dağda bulunan fakat Türkiye içinde herhangi bir eyleme karışmamış örgüt üyeleri için özel bir yasal çerçeve oluşturulması değerlendiriliyor. Üst düzey PKK mensuplarının durumu içinse, üçüncü bir ülkeye gönderilmeleri üzerine görüşmeler sürmekte. Ayrıca, infaz düzenlemeleri üzerine de hukuki çerçevelerin masaya yatırılması bekleniyor. DEM Parti, Abdullah Öcalan’ın İmralı’daki şartlarının iyileştirilmesi yönünde adımlar atılmasını talep ediyor. Sürecin nasıl şekilleneceği ise önümüzdeki günlerde yapılacak resmi açıklamalarla ortaya çıkacak.