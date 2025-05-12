Pkk, Kendini Feshetti Ve Silah Bıraktı

PKK’NIN FESİH KARARI VE OLAĞANÜSTÜ KONGRE

PKK, 12 Mayıs 2025 tarihinde yayımladığı kongre sonuç bildirgesiyle kendini feshettiğini ve silahlı faaliyetlerine son verdiğini duyurdu. Örgüt, geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği kongrede, elebaşı Abdullah Öcalan’ın 27 Şubat 2025’te yaptığı “silah bırakın ve örgütü feshedin” çağrısına uyarak bu kararı aldı.

ÖCALAN’IN ÇAĞRISINA YANIT

Abdullah Öcalan, 27 Şubat 2025 tarihinde, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) aracılığıyla yayımladığı mesajda, PKK’nın “tarihi misyonunu tamamladığını” ve silahlı mücadelenin sona ermesi gerektiğini söyledi. Öcalan, kongre toplanmasını ve örgütün feshedilmesini istedi. PKK, bu çağrıya yanıt olarak 1 Mart 2025’te ateşkes ilan etti ve iki farklı bölgede güncel kongresini gerçekleştirdi. Kongre sonuç bildirgesinde, örgüt silahlı faaliyetleri durdurduğunu ve demokratik siyasete alan açmayı hedeflediğini açıkladı. Bildirgede, Türk-Kürt ilişkilerinin yeniden yapılandırılması için diyalog yapılması gerektiği vurgulandı. Fırat Haber Ajansı’nın aktardığına göre karar, 5-7 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen PKK kongresinde alındı. Açıklama özetle “PKK 12’nci Kongresi, pratikleşme süreci Önder Apo tarafından yönetilmek ve yürütülmek üzere PKK’nin örgütsel yapısının feshedilmesi ve silahlı mücadele yöntemini sonlandırması kararlarını alarak PKK adıyla yürütülen çalışmaları sonlandırdı” şeklinde belirtildi.

SÜRECİN İLERLEYİŞİ NASIL OLACAK?

PKK’nın kendini feshettiğini açıklamasının ardından sürecin nasıl ilerleyeceği merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti yetkilileri tarafından yapılan açıklamalara göre, süreç aşamalı bir şekilde devam edecek. Ankara, PKK’nın tüm unsurlarıyla feshedilmesini bekliyor ve sonraki adım olarak silahların teslim edilmesi gündeme gelecek. Bu aşamanın detayları ve uygulanacak yol haritası netleşmesi bekleniyor. İkinci aşamada yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi planlanıyor. Bu noktada, dağda bulunan ancak Türkiye içinde herhangi bir eyleme karışmamış örgüt üyeleri için özel bir yasal çerçeve üzerinde çalışmalar yapılıyor. Üst düzey PKK mensuplarının durumu için ise üçüncü bir ülkeye gönderilmeleri konusunda görüşmeler sürdürülüyor.

İNFAZ DÜZENLEMELERİ ÜZERİNE GÖRÜŞMELER

Bir diğer önemli konu ise infaz düzenlemeleri. Bu konuyla ilgili çeşitli yasal düzenlemelerin masaya yatırılması beklenirken, DEM Parti, Abdullah Öcalan’ın İmralı’daki şartlarının iyileştirilmesi yönünde adımlar atılmasını talep ediyor. Sürecin nasıl şekilleneceği, ilerleyen günlerde yapılacak resmi açıklamalarla netlik kazanacak.