Pkk Kongresini Toplayıp Örgütü Feshetmeli

DEPARTİ HEYETİ VE ERDOĞAN GÖRÜŞMESİ ÜZERİNE YORUMLAR

Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan’ın oluşturduğu DEM Parti heyetinin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği toplantı, siyasi gündemde önemli bir yer tutmaya devam ediyor.

BAHÇELİ’DEN DE AÇIKLAMALAR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bu toplantıya ilişkin yaptığı yorumda, “Sayın Cumhurbaşkanımızın dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde DEM Parti heyetiyle yaptığı görüşme hem içerik hem ilerleyiş hem de simgesel ifade bakımından takdire şayandır.” ifadelerini kullandı. Bahçeli, içinde bulunduğumuz uluslararası gerilimlerin ve krizlerin insanlık üzerine olumsuz etkiler yarattığını, bu durumun küresel barış ve huzurun umutlarını zayıflattığını belirtti. “Dünya çapında artan ve aşırılaşan gerilim ve cepheleşme ortamı insanlık vicdanını her zaviyeden zedelediği gibi küresel nitelikli barış ve huzur ümitlerini de maatteessüf zayıflatmaktadır,” diyen Bahçeli, özellikle ekonomik, diplomatik ve ticari çatışmaların askeri ve siyasi gerginlikleri artırdığını vurguladı.

Bahçeli, Gazze’deki durumun da büyük bir felaket olduğunu ve “İnsanlık ve uluslararası toplum kalıcı huzura susamakla beraber, her bakımdan adil, eşit haklarla ihata edilmiş adaletli bir yaşama tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar hasrettir,” diyerek insanlığın karşı karşıya kaldığı acı gerçeklere dikkat çekti.

İSRAİL’İN EYLEMLERİNE KARŞI TEPKİLER

Ayrıca, Bahçeli, “İsrail 2 Mart 2025 tarihinden itibaren Gazze’ye insanlık dışı bir tecrit uygulamış, tüm yardım kanallarını tıkamış,” diyerek İsrail’in tutumunu kınadı. Bahçeli, bu durumu “Böylesi bir zincirleme cinayet ve vahşet hiçbir dönemde, hiçbir devirde vuku bulmamıştır,” diyerek ağır bir dille eleştirdi.

Suriye’deki duruma da değinen Bahçeli, Türkiye ile İsrail arasında teknik görüşmelere ihtiyaç duyulduğunu, ancak Netanyahu hükümetinin yapılan bu görüşmelere rağmen ciddi hatalar yaptığını belirtti. Türkiye’nin bağımsızlığı ve egemenlik haklarının tartışma konusu olmadığını vurgulayan Bahçeli, Yunanistan’ın Lozan Antlaşması’na karşı olan tutumunu sert bir dille eleştirdi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ

Son olarak Bahçeli, Türkiye’nin terör sorununu çözme kararlılığının altını çizdi ve “Terörsüz Türkiye gayesi tavsamadan ve daha fazla uzamadan gerçekleşmeli,” ifadelerini kullandı. Cumhur İttifakı’nın, terörle mücadelede kararlı bir duruş sergileyeceğini vurgulayan Bahçeli, Türkiye için birlik ve berberlik çağrısında bulundu.