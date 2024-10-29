“PKK’lı Teröristler: Turuncu Kategori Üst Düzey”

OPERASYON SONUCU İKİ PKK’LI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Terörde Aranalar Listesinde ‘Turuncu’ kategoride bulunan ‘Kato Jirka’ bölge sorumlusunun Ferhat Serhildan kod isimli İlhan Tekinalp ve ‘Devrim Cudi’ kod isimli Recep Kipçak’ın Siirt’in Pervari kırsalında yapılan bir operasyonla etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, “Turuncu kategoride yer alan sözde Kato Jirka bölge sorumlusunun Ferhat Serhildan kod adlı İlhan Tekinalp ve Devrim Cudi kod adlı Recep Kipçak isimli PKK’lı teröristler Siirt ili Pervari kırsalında Jandarma tarafından gerçekleştirilen ‘GÜRZ-24’ operasyonunda silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi” ifadelerine yer verildi.

İSTİHBARAT ÇALIŞMALARI VE OPERASYONUN DETAYLARI

Açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde, Mardin İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Siirt İl Jandarma Komutanlığı’nın J-SİHA ve Jandarma ATAK Taaruz Helikopterleri desteğinde zırhlı araçlarla bölgeye sevk edildiği belirtildi. Ayrıca, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando Timleri ve güvenlik korucularının katılımıyla gerçekleştirilen temas aramasında teröristlerin etkisiz hale getirildiği bilgisi verildi.

TEHDİT VE EYLEMLERİNİ BELİRDİLER

Etkisiz hale getirilen teröristlerin, sözde Botan Eyaleti’nde faaliyet gösterdiği, halkı tehdit ve şantajla erzak/malzeme temin ettikleri, ayrıca güvenlik güçlerine yönelik eylem planları yaptıkları kaydedildi. Bunun yanı sıra, yaylalarda göçerlik yapan vatandaşlara yönelik eylem talimatı verdikleri ifade edildi. Ayrıca, 13 Eylül 2023 tarihinde Şırnak Beytüşşebap’ın Yeşilöz, Mezraa ve Van-Çatak arasında bir vatandaşın öldürülmesi olayının failinin bu teröristler arasında olduğu tespit edildi.