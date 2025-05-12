Pkk’nın Fesih Kararı Açıklandı

PKK’NIN FESİH KARARI VE SİLAH BIRAKMA AÇIKLAMASI

5-7 Mayıs tarihleri arasında yapılan kongresinin ardından, PKK fesih kararı aldığını ve silah bıraktığını duyurdu. Ankara’dan konuya ilişkin ilk yanıt geldi.

ÖNEMLİ BİR EŞİK AŞILDI

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, “İllegal yapıların sonlandırılmasına ve tasfiyelerine ilişkin önemli bir aşamaya geçilmiştir. Gelinen bu aşamada, yapılacak çalışmalara ve sürecin yönetimine ilişkin mekanizmalar gerektiği biçimde işlenecektir.” diyerek terörsüz Türkiye yolunda önemli bir eşiğin aşıldığını vurguladı.

SÜREÇ TITİZLİKLE TAKİP EDİLİYOR

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sürecin titiz bir şekilde takip edildiğini ifade etti. Çelik, “Terörün tamamen bitmesi halinde yeni bir dönemin kapısı açılacaktır. Bu kararın fiilen uygulanması ve tüm boyutlarıyla gerçekleşmesi gerekmektedir.” dedi. Fesih ve silah bırakma kararının tüm PKK uzantılarının kapsaması gerektiğine vurgu yaptı. Çelik, somut olarak ve eksiksiz hayata geçilmesinin önemli bir dönüm noktası olacağını belirtti.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ GÜÇLENİYOR

Çelik, “Bu çerçevede, terör örgütünün fesih ve silah bırakma kararının ‘içerde’ ve ‘dışarıda’ tüm boyutlarıyla ve somut olarak hayata geçmesi gerekir. Böylece, yakın bölgemizde terör örgütlerinin vekâlet savaşları için kullanıldığı emperyalist planların önünün kesilmesine dönük olumlu bir dalga oluşacaktır.” şeklinde konuştu. Ayrıca, “Türkiye’nin siyasi tüm kanalları daha etkili şekilde işletebilmesine imkan verecek, demokrasimizi, siyasi hayatımızı ve milli birliğimizi daha da güçlendirecektir.” ifadelerini kullandı.

VATANDAŞLARIMIZ KAZANACAK

Çelik, “Buna ulaşılması demek, bütün kültürel, etnik ve mezhepsel unsurlarıyla tüm vatandaşlarımızın kazanması demektir. Kazanan tüm vatandaşlarımız olacaktır. Adlarımız farklı olsa da hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti’dir.” dedi.

İLETİŞİM BAŞKANINDAN DEĞERLENDİRME

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Bölücü terör örgütünün silah bırakma ve kendisini feshetme kararının açıklanması, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yürütülen Terörsüz Türkiye sürecinin önemli bir aşamayı güçlenerek katettiğinin net bir göstergesi olmuştur.” ifadelerini kullandı.

FETİH KARARININ TARİHİ ÖNEMİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, PKK’nın fesih kararını “tarihi ve önemli bir karar” olarak nitelendirdi. Fidan, “Özellikle kalıcı barış ve istikrar için ben bu kararı oldukça önemli görüyorum. Atılacak pratik adımlar var. Onları da yakından takip edeceğiz.” dedi.

ÜLKENİN GELECEĞİ İÇİN HAYIRLI OLACAK

Fidan, “Türkiye’de son 20 yıldır geliştirdiğimiz demokrasi, refah alanının daha da genişlemesi; Türkiye’den taşıp bölgemizdeki diğer halkları olumlu şekilde etkilemesi bizim en büyük dileğimiz.” açıklamasında bulundu. Pratikte yapılması gereken çok şey olduğunu belirten Fidan, “Bugün bu genel havanın üzerine başka bir şey söylemek istemiyorum.” ifadesini kullandı.

ADLET BAKANI: ÖNEMLİ BİR DÖNÜM NOKTASI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, süreci önemli bir dönüm noktası olarak nitelendirerek, “Ülkemiz, terörün karanlığını ardında bırakıp ‘Terörsüz Türkiye’ hedefi doğrultusunda … yüksek standartlı demokrasi yolunda emin adımlarla yürüyüşünü sürdürecektir.” dedi.

DEM PARTİSİ EŞ GENEL BAŞKANI: HAYIRLI OLSUN

Dem Parti Eş Genel Başkan Tuncer Bakırhan, fesih kararına dair “Kongre hayırlı olsun. Çözmek için demokratik Türkiye inşa etmek için herhangi bir gerekçe kalmadı. Umarım bu süreci barışla taçlandırırız.” dedi.