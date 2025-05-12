Pkk’nın Fesih Kararı Tarihi Bir Hamle

TAMAMEN YENİ BİR DÖNEME GİRİYORUZ

Terör örgütü PKK’nın fesih ve silah bırakma kararı aldığı açıklaması, uluslararası basında geniş bir yankı buldu. Fransa’nın haber ajansı AFP, bu karara ilişkin olarak PKK’nın 1970’lerde Abdullah Öcalan tarafından kurulduğunu hatırlatıyor ve bu süreçte 40 binden fazla can kaybının yaşandığını aktarıyor. Haberde, AK Parti’nin bu kararı “önemli bir adım” olarak değerlendirdiği ve sürecin “titizlikle izleneceği” vurgusu yapılıyor. AFP, bu tarihi adımın, Öcalan’ın 27 Şubat’ta yaptığı çağrı doğrultusunda geldiğine dikkat çekiyor.

DÖNÜM NOKTASI OLARAK DEĞERLENDİRİLİYOR

Almanya’nın Der Spiegel dergisi, “PKK feshini ve silahlı mücadelenin sona erdiğini açıkladı” başlığıyla verdiği haberde, Ankara’nın bu kararı bir “dönüm noktası” olarak değerlendirdiğini belirtiyor. Haberde, Türkiye’nin bu durumu memnuniyetle karşıladığı ve terörsüz bir ülkeye yönelik atılmış bir adım olarak ifade ettiği kaydediliyor.

İngiltere’nin The Financial Times gazetesi, PKK’nın fesih ve silah bırakma kararını “tarihi bir hamle” olarak niteliyor ve bunun “bölge için büyük siyasi ve güvenlik sonuçları doğuracağına” dikkat çekiyor. FT, bu kararın Türkiye ile ABD arasındaki Suriye’deki güç paylaşımındaki gerilimleri hafifletebileceği yönünde değerlendirmelerde bulunuyor.

Reuters haber ajansı, PKK’nın fesih ve silah bırakma kararının “Irak ve Suriye dahil olmak üzere bölge için geniş kapsamlı siyasi ve güvenlik sonuçlarının olabileceği” yorumunu yapıyor. Haberde, bu kararın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a güneydoğuda kalkınmayı artırma fırsatı vereceği belirtildi.

ABD merkezli The Associated Press, PKK’nın “Türkiye ile barış inisiyatifi kapsamında kendisini feshedeceğini ve silah bırakacağını” duyurduğunu bildiriyor. Haberde, “barış girişiminin detaylarının netleşmediği ve sürecin nasıl ilerleyeceğinin belirsiz kaldığı” vurgusu yapılıyor. Özellikle silahların nasıl bertaraf edileceği ve bu sürecin denetimini kimin yapacağı da muamma olarak kalıyor. Ayrıca, PKK’lıların üçüncü ülkelere gönderilip gönderilmeyeceğiyle ilgili de belirsizlik sürüyor.