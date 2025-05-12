PKK’nın Fesih Kararı Tarihi Bir Hamle

TÜRKİYE’DE PKK’DAN TARİHİ KARAR

Terör örgütü PKK’nın fesih ve silah bırakma kararı, dünya genelinde büyük yankı uyandırdı. Fransa’nın AFP haber ajansı, PKK’nın 1970’li yıllarda Abdullah Öcalan tarafından kurulduğunu ve o tarihten bu yana 40 bini aşan can kaybı yaşandığını vurguladı. Habere göre, AK Parti’nin bu kararı “önemli bir adım” olarak kabul ettiği ve sürecin hükümet tarafından “titizlikle izleneceği” ifade edildi. AFP, bu fesih ve silah bırakma eylemini “tarihi bir duyuru” olarak nitelendirirken, bu adımın Öcalan’ın 27 Şubat’ta yaptığı çağrının ardından geldiğini belirtti.

ANKARA’NIN DEĞERLENDİRMESİ

Almanya’nın Der Spiegel dergisi, “PKK feshini ve silahlı mücadelenin sona erdiğini açıkladı” başlığı ile verdiği haberde, Ankara’nın bu durumu bir “dönüm noktası” olarak değerlendirdiğine dikkat çekti. Haberde, Ankara’nın bu adımı memnuniyetle karşılayarak, terörsüz bir Türkiye için önemli bir ilerleme kaydedildiği ifade edildi.

BÖLGESEL ETKİLERİ

İngiltere’nin The Financial Times gazetesi, 40 yılı aşkın bir sürenin ardından gelen bu fesih ve silah bırakma kararını “tarihi bir hamle” olarak değerlendirirken, bunun “bölge için büyük siyasi ve güvenlik sonuçları doğuracağına” dikkat çekti. FT, “Bu karar, Türkiye ve ABD arasında Suriye’de güç paylaşımı düzenlemeleriyle ilgili yaşanan gerilimleri hafifletebilir” yorumunda bulundu.

KAPSAMLI SONUÇLAR

Reuters haber ajansı ise PKK’nın fesih kararının “komşu Irak ve Suriye dahil olmak üzere bölge için geniş kapsamlı siyasi ve güvenlik sonuçlarına yol açacağını” belirtti. Haberde, bu kararın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a güneydoğuda kalkınmayı artırma fırsatı vereceği ifade edildi.

BARİŞ SÜRECİ NE ŞEKİLDE İLERLEYECEK?

ABD merkezli The Associated Press, PKK’nın “Türkiye ile barış inisiyatifi kapsamında kendisini feshedeceğini ve silah bırakacağını” duyurduğunu aktardı. Ancak haberde, “barış girişiminin detaylarının kamuoyuna açıklanmadığı ve sürecin nasıl ilerleyeceğinin belirsiz olduğu” kaydedildi. AP, silahların nasıl bertaraf edileceği ve bu süreçte kimin gözlemci olacağı gibi konuların da belirsiz olduğunu vurguladı. Ayrıca, PKK’lıların geleceği ile ilgili potansiyel gelişmelerin de netleşmediği belirtildi.