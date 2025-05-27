Pkk’nın Fesih Kararının Ekonomi Üzerindeki Etkisi

Araştırma, Türkiye’nin 26 ilinde 10-14 Mayıs 2025 tarihleri arasında gerçekleştirildi. 18 yaş ve üzeri 2.000 kişiye CATI (Bilgisayar Destekli Telefonda Anket) yöntemiyle yöneltilen sorulardan biri “Sizce terör örgütü PKK’nın fesih ve silah bırakma kararı Türkiye ekonomisini nasıl etkiler?” oldu. Anketin sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 66,5’i bu durumun ekonomi üzerinde olumlu bir etkisi olacağını ifade etti. Hiçbir etkisi olacağını düşünenlerin oranı yüzde 20,7, olumsuz etki göreceğini belirtenlerin oranı ise yüzde 4,2 oldu. Fikri olmadığını belirten katılımcılar ise yüzde 8,6 olarak kaydedildi.

PARTİLERE GÖRE ORANLAR

Araştırma sonuçları partilere göre ayrıldığında, AK Parti’ye oy verenlerin yüzde 81,9’u PKK’nın silah bırakmasının ekonomi üzerindeki etkisini olumlu bulurken, yüzde 9,5’i durumun ekonomi üzerinde hiçbir etkisi olmayacağını belirtti. Olumsuz etki göreceğini söyleyenler yüzde 2, yüzde 6,6 ise bu konuda fikir belirtmedi.

CHP SEÇMENLERİ

CHP seçmenleri arasında ise yüzde 56,7 olumlu bir etki bekleniyor. Ayrıca, bu grupta yüzde 27,8’i durumun ekonomi üzerinde hiçbir etkisi olmayacağını, yüzde 5,4’ü olumsuz etki doğuracağını ve yüzde 10,1’i de bu konuda fikrinin olmadığını ifade etti.