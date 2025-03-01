PKK’nın Lağvedilmesi ve Silah Kaydı Planı

FIRAT’IN ÇAĞRISI VE PKK’NIN YANITI

Fırat, Öcalan’ın çağrısına PKK’nın olumlu yanıt vermesi durumunda kongreyle kendini lağvetmesi gerektiğini ifade etti. Ancak bu sürecin yalnızca kağıt üzerinde kalmaması adına somut adım atmayı düşündüklerini belirtti. “Silahlara yönelik bir mekanizma devreye alınacak. Silahlar kayıt altına alınacak, menşei ve seri numaraları gibi özellikler işlenecek. Böylece gerçek bir lağvetme süreci hayata geçirilebilecek.” Bu açıklama, PKK’nın silah bırakma kararının izlenebilirliğini artırmayı amaçlıyor.

İRAK VE SURİYE’DE KONTROL YAPILARI

Fırat, sürecin yalnızca Türkiye ile sınırlı kalmayacağını vurguladı. “Irak ve Suriye’de silahların bırakılmasını ve kayıt altına alınmasını kontrol edecek ayrı yapılar kurulacak. Bu yapılarda Türk ve yerel yetkililer birlikte görev alacak.” Bu yeni adım, bölgesel çapta terörle mücadelede farklı bir sayfa açabilir mi? Okuyucular, bu sorunun cevabını merak ediyor.

DEMOKRATİKLEŞME ŞARTI VE DEVLETİN TUTUMU

Fırat, devletin tutumuna dair de bazı detaylar verdi. “Devlet, demokratikleşme adımlarını ancak lağvetme süreci başarıyla tamamlanırsa gündemine alacak,” dedi. Öcalan’ın barış ve demokrasi vurgusuyla başlattığı bu süreç, silahların tamamen devre dışı kalmasına bağlı görünüyor. Fırat’a göre, geçmişteki başarısızlıkların bir daha yaşanmaması için bu mekanizmaların kritik öneme sahip olduğunu belirtti.

YENİ BİR DÖNEM Mİ BAŞLIYOR?

Abdullah Öcalan’ın çağrısı ve PKK’nın ateşkes ilanıyla birlikte, lağvetme sürecinin işlemesine yönelik belirsizlikler dikkat çekiyor. Fırat’ın yazısındaki “silahlara kayıt” ve “kontrol yapıları” ifadeleri, Türkiye’nin terörle mücadele stratejisinde yenilikçi bir yaklaşım sergileyip sergilemeyeceğini düşündürüyor. Detaylar, resmi açıklamalarla netleşecek.