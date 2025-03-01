PKK, Öcalan’ın Çağrısıyla Ateşkes İlan Etti

ÖCALAN’IN ÇAĞRISI VE PKK İÇİNDEKİ YANKILAR

İmralı’da tutuklu bulunan Abdullah Öcalan’ın “PKK kendini feshetmeli” çağrısı, örgüt içinde geniş yankılar buluyor. PKK Yürütme Komitesi, “Çağrının içeriğine tamamen katılıyoruz. Gerekliliklerini yerine getireceğiz ve bugünden itibaren ateşkes ilan ediyoruz,” açıklamasını yaptı.

ATEŞKES VE FESİH SÜRECİ

PKK, ateşkes kararının yanı sıra örgütün feshi için somut bir adım atarak, “Fesih sürecini başlatmak üzere kongre toplamaya hazırız,” ifadesini kullandı. Bu beyan, Türkiye’nin terörle mücadele politikalarında yeni bir aşamayı işaret ediyor.

ÖCALAN’IN MESAJI: DEMOKRASİ VE KARDEŞLİK

Öcalan, bildirisinde PKK’nın tarihsel gelişimine değinerek, “20. yüzyılın şiddet ortamında doğan PKK, reel-sosyalizmin çöküşü ve kimlik inkarının sona ermesiyle anlamını yitirdi. Cumhuriyetin ikinci yüzyılı demokrasiyle taçlanmalı,” dedi. Ayrıca, Kürt-Türk ilişkilerinin bin yıllık ittifakına vurgu yaparak, “Kardeşlik ruhuyla ilişkileri yeniden düzenlemek esas görevdir,” diyerek silah bırakma çağrısının sorumluluğunu üstlendiğini belirtti.

TÜRKİYE’NİN TEPKİSİ BEKLENİYOR

PKK’nın ateşkes ve fesih hazırlığı, hükümet ve kamuoyu nezdinde nasıl bir karşılık bulacak? Öcalan’ın “Devlet ve toplumla bütünleşme” hedefi doğrultusunda atılan bu adım, barış sürecine ne gibi katkılar sağlayacak? Uzmanlar, gelişmelerin resmi makamlarca nasıl değerlendirileceğini merakla takip ediyor.

GELECEK ADIMLAR NE OLACAK?

PKK’nın kongre süreci ve ateşkesin uygulanabilirliği, önümüzdeki günlerde en kritik gündem maddeleri arasında yer alacak. Örgütün bu kararı, Türkiye’nin uzun süredir hedeflediği “terörsüz bir gelecek” için nasıl bir anlam ifade edecek? Detaylar, sürecin ilerleyişiyle netlik kazanacak.