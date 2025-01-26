PKK’ya Kritik Darbe: 13 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

KRİTİK OPERASYONLAR IRAK’IN KUZEYİNDE

MSB ve MİT, son günlerde arka arkaya gerçekleştirdiği nokta operasyonları ile dikkat çekerken, Irak’ın kuzeyinde de önemli bir gelişme meydana geldi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Metina bölgelerinde tespit edilen 13 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

OPERASYON KARARLILIKLA DEVAM EDİYOR

MSB tarafından yapılan açıklamada, “Terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz. Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Metina bölgelerinde tespit edilen 13 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara kararlılıkla devam edecek.” ifadeleri yer aldı. Bu durum, Türkiye’nin terörle mücadelesindeki kararlılığını bir kez daha gözler önüne seriyor.