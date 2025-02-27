PKK’ye Mesaja Uymalısınız Çağrısı

TÜRKİYE’DE TERÖRSÜZ HAYAT İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM ATILDI

Terörsüz bir Türkiye hedefi doğrultusunda önemli bir aşamaya gelindi. Tarihi çağrıyı başlatan süreç, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin terör örgütü PKK’nın silah bırakması ve tasfiye edilmesi yönündeki çağrısı ile başladı. Bu kapsamda DEVA Parti heyeti, Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere bugün İmralı Adası’na gitti. Heyet, ziyaret sonrası Öcalan’ın mesajını kamuoyuna açıkladı.

Terör örgütünün lideri Abdullah Öcalan mesajında PKK’ya kendini lağvetme çağrısı yaparak, “Sayın Devlet Bahçeli’nin yaptığı çağrı, Sayın Cumhurbaşkanının ortaya koyduğu iradeyle diğer siyasi partilerin malum çağrıya dönük olumlu yaklaşımlarıyla oluşan bu iklimde silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum” şeklinde konuştu.

ÇÖZÜM YOLU OLARAK FEDERASYON VE ÖZERKLİK DEĞİL

Öcalan, federasyon ve özerklik taleplerinin sorunlara çözüm olmadığını belirtti ve PKK’nın ömrünün tamamlandığını vurguladı. Devamında, “Aşırı milliyetçi savruluşunun zorunlu sonucu olan; ayrı ulus-devlet, federasyon, idari özerklik ve kültüralist çözümler, tarihsel toplum sosyolojisine cevap olamamaktadır” ifadelerini kullandı.

NEÇİRVAN BARZANİ’DEN DESTEK AÇIKLAMASI

Öcalan’ın silah bırakma çağrısının ardından Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani de sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. Barzani, “PKK’yı bu mesaja uymaya ve onu uygulamaya çağırıyoruz. Bu çağrının barışın ve barışçıl çözümün yolunu açmasını diliyoruz” şeklinde sözler sarf etti. İfadelerinde silah ve şiddetin değil, barışçıl ve demokratik mücadelenin zamanı olduğuna dikkat çekti.

BARİŞ SÜRECİNE TAM DESTEK

Barzani, “Biz Kürdistan Bölgesi olarak barış sürecini tam olarak destekliyoruz ve sürecin başarıya ulaşması için üzerimize düşen her türlü rolü oynamaya hazırız. İktidarının başından bu yana net vizyonla barış için çalışan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti hükümetinin rolünü de takdir ediyoruz” dedi. Barzani, Türkiye’deki diğer partilerin de sürece katılımı ile başarılı bir barış ve çözüm aşamasının gerçekleşmesini beklediklerini vurguladı.