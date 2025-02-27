PKK/YPG Münbiç’te Sağlık Sistemine Zarar Verdi

MÜNBİÇ’TEKİ SAĞLIK SORUNU

9 Aralık 2024’teki Özgürlük Şafağı Operasyonu ile örgüt işgalinden kurtarılan Münbiç’te, halk geride enkaza dönmüş bir sağlık sistemiyle karşılaşıyor. Özellikle böbrek yetmezliği ve Akdeniz anemisi gibi kronik hastalıklara sahip olan hastalar, ilaç ve tıbbi ekipman eksikliği nedeniyle ciddi risk altında. Terör örgütü, işgali süresince hastanelerin altına tüneller kazarken, bu yapıların çökme riski hem sağlık tesislerini hem de bölge halkını tehdit ediyor. Örgüt Münbiç’ten çıkarılmış olsa da bombalı saldırılarla sivil halkı hedeflemeye devam ediyor. Bu süregelen saldırılar, sağlık altyapısının onarılmasını engelleyerek hastaların tedaviye erişimini neredeyse imkânsız hale getiriyor.

DOKTORLARIN MÜCADELESİ

Münbiç’teki sağlık çalışanları, PKK/YPG’nin yol açtığı hasarı ortadan kaldırmak için büyük bir çaba gösteriyor. Ancak hastanelerdeki elektrik kesintileri ve jeneratörleri çalıştıracak yakıtın eksikliği, tedavi süreçlerini olumsuz etkiliyor. Münbiç Ulusal Hastanesi’nde böbrek yetmezliği nedeniyle diyaliz tedavisi gören Emin Abdo, sağlık sisteminin içinde bulunduğu kötü durumu gözler önüne seriyor. İlaç eksikliğinin yüzde 80’e ulaştığını ifade eden Abdo, haftada üç kez alması gereken “Epoetin” iğnesini ancak haftada bir kez alabilmekte. Abdo, bölgedeki yardım kuruluşlarının saldırılar nedeniyle sağlık merkezlerine ulaşmakta zorlandığını vurgulayarak, “Bomba yüklü araçlarla saldırılar gerçekleşiyor, top ve füze atışları ilçeye düşüyor. Bu durum, ilaç ve tıbbi yardımların ulaşmasını engelliyor” şeklinde konuşuyor.

Münbiç Sağlık Sorumlusu Emin Nur Elmeşhed, terör örgütünün sağlık sistemine verdiği zararın boyutuna dikkat çekerek, “PKK/YPG, sağlık sektörünü harabeye çevirdi” diyor. Elmeşhed, örgütün hastanelerin altına geniş çaplı tüneller kazdığını belirterek, “Burası sağlık merkezi olmaktan çıkarılıp askeri bir karargâha dönüştürülmüştü. Hastanelerin altında devasa tüneller bulunuyor” açıklamasında bulundu. Ayrıca, örgüt bölgeden çekilmeden önce sağlık tesislerinin depolarını kullanılamaz hale getirdiğini de belirtirken, hastanelerde büyük miktarda son kullanma tarihi geçmiş ilaçların bulunduğunu ifade etti. Halep Sağlık Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı ile birlikte çalıştıklarını vurgulayan Elmeşhed, Münbiç’te sağlık sistemini yeniden kurmak için acil destek beklediklerini dile getirdi.

SALDIRILARIN ETKİSİ

Münbiç Ulusal Hastanesi Yoğun Bakım Bölümü Sorumlusu Hanadi Musa, PKK/YPG’nin düzenlediği saldırılar nedeniyle yaşanan patlamaların, özellikle yaşlı ve kronik hastalar üzerinde büyük korku ve panik yarattığını aktarıyor. Hastaneye her gün patlamalar sonucu yaralanan sayısız kişinin getirildiğini belirten Musa, “Bu durum yoğun bakım biriminin kapasitesini zorluyor ve tedavi süreçlerini aksatıyor” diyor. Sağlık çalışanlarının sürekli bir endişe içinde görev yaptığını vurgulayan Musa, yetkililere çağrıda bulunarak, “Bu bombalamalar ve saldırılar artık son bulmalı, hastalarımızı güvenli bir ortamda tedavi etmek istiyoruz” dedi. Münbiç’te sağlık sektörü, savaşın yarattığı yıkımdan kurtulmaya çalışırken, tıbbi altyapının yeniden inşa edilmesi ve bölgeye kesintisiz yardım ulaştırılması büyük bir öneme sahip.