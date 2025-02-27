PKK/YPG Sağlık Altyapısına Zarar Verdi

HASTANE SİSTEMİ ENKAZA DÖNDÜ

9 Aralık 2024’te Özgürlük Şafağı Operasyonu sonucunda örgüt işgalinden kurtarılan Münbiç’te halk, geride kalmış olan çökmüş bir sağlık sistemiyle karşı karşıya kaldı. Kronik hastalığı olan bireyler, böbrek yetmezliği ve Akdeniz anemisi (talasemi) gibi durumlarda, ilaç ve tıbbi ekipman eksikliği nedeniyle hoyrat bir yaşam tehlikesi yaşıyor. Terör örgütü, işgali sırasında hastanelerin altına tüneller kazarken, bu yapıların çökme tehlikesi hem sağlık tesislerini hem de yerel halkı ciddi şekilde tehdit ediyor. Örgüt Münbiç’ten çıkarılmış olsa bile, bombalı saldırılarla sivil halkı hedef almaya devam ediyor. Bu sürekli saldırılar, bölgedeki sağlık altyapısının onarılmasını zorlaştırırken, hastaların tedavi erişimini neredeyse imkânsız hale getiriyor.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI ZOR KOŞULLARDA GÖREVDE

Münbiç’teki sağlık çalışanları, PKK/YPG’nin yol açtığı tahribatı onarmak için büyük bir çaba harcıyor. Ancak, hastanelerde yaşanan elektrik kesintileri ve jeneratörleri çalıştıracak yakıtın yokluğu, tedavi süreçlerini olumsuz etkiliyor. Münbiç Ulusal Hastanesi’nde diyaliz tedavisi gören Emin Abdo, sağlık sisteminin kritik durumunu gözler önüne seriyor. İlaç eksikliğinin yüzde 80’e kadar çıktığını bildiren Abdo, haftada üç kez yapılması gereken “Epoetin” iğnesini yalnızca haftada bir kez temin edebildiğini ifade ediyor. Bölgedeki yardım kuruluşlarının saldırılar nedeniyle sağlık merkezlerine ulaşmada zorluk çektiğini vurgulayan Abdo, “Bomba yüklü araçlarla saldırılar gerçekleşiyor, top ve füze atışları ilçeye düşüyor. Bu durum, ilaç ve tıbbi yardımların ulaşmasını engelliyor” diyor.

SAĞLIK MERKEZLERİ ASKERİ ALANLARA DÖNÜŞTÜ

Münbiç Sağlık Sorumlusu Emin Nur Elmeşhed, terör örgütünün sağlık sistemine verdiği zararın boyutuna dikkat çekerek, “PKK/YPG, sağlık sektörünü harabeye çevirdi” ifadesini kullanıyor. Örgüt, hastanelerin altına geniş çaplı tüneller kazarken, Elmeşhed, “Burası sağlık merkezi olmaktan çıkarılıp askeri bir karargâha dönüştürülmüştü. Hastanelerin altında devasa tüneller bulunuyor” diyor. Örgüt, bölgeden çekilmeden önce sağlık tesislerinin depolarını kullanılamaz hale getirdiğini belirtiyor ve büyük miktarlarda son kullanma tarihi geçmiş ilaçların hastanelerde bırakıldığını ifade ediyor. Halep Sağlık Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı ile koordineli çalıştıklarını belirten Elmeşhed, Münbiç’te sağlık sistemini yeniden inşa etmek için yetkililerden acil destek beklediklerini aktarıyor.

PATLAMALAR SAĞLIK ÇALIŞANLARINI KORKUTUYOR

Münbiç Ulusal Hastanesi Yoğun Bakım Bölümü Sorumlusu Hanadi Musa, PKK/YPG’nin düzenlediği assagalar nedeniyle yaşanan patlamaların, özellikle yaşlı ve kronik hastalarda büyük bir korku ve panik yarattığını belirtmekte. Her gün hastaneye patlamalar sonucu yaralanarak gelen çok sayıda insan olduğunu ifade eden Musa, “Bu durum yoğun bakım biriminin kapasitesinizorlayarak, tedavi süreçlerini aksatıyor” diyor. Sağlık çalışanlarının sürekli endişe içinde görev yaptığını vurgulayan Musa, yetkililere seslenerek, “Bu bombalamalar ve saldırılar artık son bulmalı. Hastalarımızı güvenli bir ortamda tedavi etmek istiyoruz” çağrısında bulunuyor. Münbiç’te sağlık sektörü, savaşın getirdiği tüm zorluklarla yüzleşirken, tıbbi altyapının yeniden inşası ve bölgeye kesintisiz yardım akışı sağlanması hayati bir öneme sahip.