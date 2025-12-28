Plastik Poşet Fiyatı 2026’dan İtibaren 1 Lira Olacak

Bakanlık, plastik atıkların neden olduğu kirliliği azaltmak amacıyla plastik poşetlerin ücretli hale gelmesini 1 Ocak 2019 tarihinde uygulamaya koymuştu. Yeni yıl itibarıyla plastik poşet ücretlerini belirlemek için 12 Kasım’da, kamu kurumları, sektör temsilcileri ve ilgili derneklerin katılımıyla ‘Ambalaj Komisyonu-Plastik Poşet Alt Komisyonu Toplantısı’ gerçekleştirildi.

2026 İÇİN YENİ TARİFE BELİRLENDİ

Toplantının sonucunda, katılımcıların önerileri değerlendirilerek, 2026 yılında plastik poşetler için belirlenen taban ücretin adet başına vergilerle birlikte 1 lira olması kararlaştırıldı. Bu yeni ücretin 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacağı ifade edildi.