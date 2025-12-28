2026 Yılında Plastik Poşet Ücreti 1 Lira Olacak

2026-yilinda-plastik-poset-ucreti-1-lira-olacak

Bakanlık, plastik kaynaklı atık kirliliği ile mücadele kapsamında plastik poşetlerin ücretli hale getirilmesine yönelik adımlar atmaya devam ediyor. 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren uygulamaya konan bu uygulama çerçevesinde, 2026’dan itibaren geçerli olacak yeni beyanname hazırlıkları sürüyor.

PLASTİK POŞETLERDE YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Yeni yılın başlangıcı ile birlikte, plastik poşet bedelinin belirlenmesi için, kamu kurum ve kuruluşları ile sektörde faaliyet gösteren dernek ve federasyon temsilcilerinin katılımıyla 12 Kasım’da gerçekleştirilen ‘Ambalaj Komisyonu-Plastik Poşet Alt Komisyonu Toplantısı’ yapıldı. Toplantı sonucunda katılımcıların sunmuş olduğu görüş ve öneriler göz önünde bulundurularak, 2026 yılında plastik poşetler için uygulanacak taban ücretin, vergiler dahil olarak adet başına 1 lira olacağı kararlaştırıldı.

GEÇERLİLİK TARİHİ 2026

Bu karar, 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek ve plastik poşet kullanımı ile ilgili daha önce uygulanan ücretli sistemin devamlılığını pekiştirecek.

