PlayStation Plus Fiyatları Yüzde 55 Arttı

YENİ FİYAT DEĞİŞİKLİĞİ DUYURULDU

Sony, yakın zamanda Güney Amerika, Okyanusya ve bazı Asya ülkelerinde PlayStation Plus abonelik ücretlerini artıracağını açıklamıştı. Şimdi de Türkiye’deki kullanıcılar için önemli bir fiyat değişikliği geldi.

YÜZDE 55 ORANINDA ARTIŞ

PlayStation Plus’ın Türkiye’deki fiyatları yüzde 55 oranında yükseldi. Kullanıcılara iletilen bildirimlere göre, yeni fiyatlar 24 Haziran’dan itibaren geçerli olacak. Ancak bu tarihe kadar eski fiyatlarla abonelik satın alabilmek mümkün. İşte güncel PlayStation Plus abonelik ücretleri:

Yeni PlayStation Plus fiyatları (24 Haziran sonrası):

PS Plus Essential

1 Aylık: 273 TL

3 Aylık: 685 TL

12 Aylık: 2.180 TL

PS Plus Extra

1 Aylık: 405 TL

3 Aylık: 1.121 TL

12 Aylık: 3.645 TL

PS Plus Deluxe

1 Aylık: 475 TL

3 Aylık: 1.292 TL

12 Aylık: 4.266 TL

Sony’nin yeni fiyat politikası, Türkiye’deki oyuncuların bütçesini zorlayabiliyor. Özellikle yıllık abonelik fiyatlarındaki büyük artış dikkat çekiyor.

KÜRESEL FİYAT ARTIRIMLARI DEVAM EDİYOR

Daha önce de zam yapılmıştı. Sony, birkaç gün önce PlayStation 5’in Avrupa, Birleşik Krallık, Avustralya ve Yeni Zelanda’daki fiyatlarını artırdığını duyurmuştu. Bu son gelişme, küresel ölçekte oyun fiyatlarındaki artış trendinin sürdüğünü gösteriyor.