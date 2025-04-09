PÖH Yıl Dönümünde Mesaj Verdiler

PÖH TIMLERİNİN YOĞUN EĞİTİM SÜREÇLERİ

Türk Polis Teşkilatı’nın ‘Pençe’ ve ‘Gece Şahinleri’ olarak bilinen Özel Harekat (PÖH) timleri, her daim göreve hazır olabilmek için zorlu eğitimlerden geçiyor. Terörle mücadele, suçla mücadele ve farklı operasyonlarda kritik rol üstlenen bu timler, yalnızca zor arazi koşullarında değil, her türlü durumda etkin bir şekilde görev yapabiliyor. Yerli silahlarla operasyonlara katılan PÖH timleri, görev sırasında 50 kilogramlık ekipmanlarını taşıyarak büyük bir güç ve dayanıklılık gösteriyor.

GÖNÜLLÜLÜK ESASINA GÖRE SEÇİM

Gönüllülük esasına dayalı olarak seçilen bu özel birlikler, aldıkları eğitimlerle zor koşullara karşı dirençli hale geliyor. Her türlü operasyona hazırlanmak için sürekli olarak kendilerini geliştiriyorlar. Bireysel ve ekip eğitimlerinde gösterdikleri özveri, timlerin kendilerini sürekli yenilemesine olanak sağlıyor. Suçlulara korku, vatandaşlara ise güven vererek zorlu süreçlerden geçip görevlerini yerine getiriyorlar.

Erzurum’daki PÖH timleri, Türk Polis Teşkilatı’nın 180. kuruluş yıl dönümünde, zorlu eğitim süreçlerini ve başarılı atış talimlerini tamamlayarak ‘Her an göreve hazırız’ mesajını verdi. İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, özel harekat polislerinin emniyetin ‘kartal yuvası’ olarak bilinen en önemli birimlerinden olduğunu belirterek, bu timlerin halkın güvenliğini sağlama konusundaki kararlılıklarını vurguladı.