Pokémon Yeni Ufuklar 2. Sezon Başlıyor

POKEMON YENİ UFUKLAR DİZİSİ BAŞLIYOR

Türkiye’de yalnızca Netflix’te yayınlanan Pokémon Yeni Ufuklar dizisinin “Laqua’yı Arayış” başlıklı 2. sezonu, heyecan verici hikayesiyle izleyici karşısına çıkıyor. İkilinin kahramanları Liko ve Roy, onlara eşlik eden Pokémonları Floragato ve Fuecoco ile birlikte Pokémon dünyasının gizemlerini keşfetme yolculuklarında büyümeye devam ediyorlar. Yeni sezon, Liko, Roy ve Rising Volt Tacklers ile dolu eğlenceli maceralar sunarak hayranlarının ilgisini çekiyor.

YENİ MACERALAR VE ZORLUKLAR

Dünyayı dolaşarak geriye kalan Altı Kahraman Pokémon’u arayan Liko ve Roy için macera sürüyor. Aynı zamanda Pokémon Eğitmeni olarak kendilerini geliştiren Tera Eğitimi de onları bekliyor. Paldea bölgesinde seyahat eden Liko, Roy ve Dot, güçlü spor salonu liderlerine meydan okumak için Terakristalleşme yeteneklerini geliştirmek zorunda. Sonrasında, Liko, Roy ve diğer Yükselen Volt Vurucuları, Kara Rayquaza ile birlikte Altı Kahraman’ı bulmaya doğru yola çıkıyor. Bu sırada Kâşifler, Terapagos’un gizemini çözmek ve Laqua’ya ulaşan yolu bulmak için onlarla rekabet ediyor.