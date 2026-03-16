Polatlı’da Minibüs-Otomobil Kazası: İki Kişi Hayatını Kaybetti

Ankara’nın Polatlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, E.N.U. yönetimindeki otomobil ile M.D. kontrolündeki minibüs çarpıştı. Olay sonrası yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

İKİ KİŞİ YAŞAMINI KAYBETTİ

Minibüste bulunan Suriye uyruklu iki kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Sağlık ekipleri, kazada yaralanan 13 bireyden 3’ünü Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’ne, diğer 10’unu ise Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi’ne taşıdı. Olayla ilgili olarak, otomobil sürücüsü E.N.U. gözaltına alındı ve kazaya dair soruşturma devam ediyor.