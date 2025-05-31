Polatlı’da Tır-Otomobil Çarpıştı, Sürücü Öldü

KAZA ANINI ANLATAN TRAFİK OLAYI POLATLI’DA GERÇEKLEŞTİ

Ankara’nın Polatlı ilçesinde, karşı yönlerden gelen bir tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü yaşamını yitirdi. Kaza, sabah saatlerinde Polatlı-Konya Karayolu Avdanlı mevkiinde gerçekleşti.

KAZA DETAYLARI VE KURBANIN KİMLİĞİ

Alınan bilgilere göre, Konya yönüne giden tır ile Ankara istikametinde seyir halindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil ikiye bölündü. Olay yerine gelen çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi müdahale için sevk edildi. Otomobil sürücüsü F.M.’nin olay yerinde hayatını kaybettiği ve kazayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.