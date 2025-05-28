Polen Alerjisi; Bitki Polenine Tepki

ALERJİ NEDİR?

Polen alerjisi, bitkiler, yabani otlar ve ağaçlar tarafından üretilen polenlere karşı bağışıklık sisteminin aşırı reaksiyonu olarak tanımlanıyor. Bu alerji türü, hapşırma, burun tıkanıklığı, gözlerde kaşıntı ve sulanma gibi belirtilere yol açıyor. Uzmanlar, alerjinin genetik bir hastalık olduğuna dikkat çekiyor ve alerjik rinit, alerjik sinüzit ile astımın sıklıkla birlikte görülen hastalıklar olduğunu belirtiyor. Genetik yatkınlık nedeniyle özellikle anne tarafından geçen alerjiler bu konuda dikkat çekici.

ALERJİNİN ARTAN GÖRÜNÜMÜ

Bahar mevsimine girildiğinde, özellikle mart ve nisan aylarında polen alerjisi daha sık görülüyor. Ancak iklim değişikliği etkisiyle, haziran aylarında da kırkikindi yağmurları yaşanıyor ve bu durum alerji mevsimini mart ve nisan döneminden biraz daha mayıs ve haziran aylarına kaydırıyor. Kişinin alerji duyarlılığı, hangi ağacın ya da bitkinin poleninin ne zaman açığa çıktığına bağlı olarak değişiyor. Bununla birlikte, ilkbahar ve yaz aylarında polen alerjisinin sık görüldüğünü unutmamak gerekiyor.

KORUNMA YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Polen alerjisinden korunmanın en etkili yolları, polenin yoğun olduğu sabah saatlerinde dışarı çıkmamaktır. Zorunlu bir durum varsa, koruyucu güneş gözlükleri ve maskeler kullanmak önemli bir önlem olabilir. Evin havalandırılması için sabah saatlerinden ziyade öğle vakitlerinde tercih edilmesi öneriliyor. Yatak odası gibi alanlarda peluş oyuncaklar, battaniyeler ve benzeri örtülerin bulundurulmaması da alerji riski açısından dikkat edilmesi gereken bir durum.

POLEN ALERJİSİ İLE GRİP ARASINDAKİ FARKLAR

Polen alerjisi, griple sıkça karıştırılabiliyor. Alerjinin belirtileri arasında gözlerde sulanma, yanma, burun akıntısı, kulakta dolgunluk ve kaşıntı ön planda yer alıyor. Öte yandan, enfeksiyon hastalıklarında genellikle sarı yeşil tonlarında balgam ve yoğun öksürük gibi belirtiler daha belirgin bir şekilde kendini gösteriyor. Eğer kaşıntı, hapşırma ve kulak ile gözlerde yanma hissediliyorsa, büyük ihtimalle alerjik bir durum söz konusudur.