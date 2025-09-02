“Polinas’a Sürdürülebilirlikte Altın Madalya”

POLİNAS ALTIN MADALYAYI KAZANDI

Yıldız Holding’in esnek ambalaj sektöründeki öncü şirketi Polinas, bağımsız ve global derecelendirme platformu EcoVadis’in yaptığı değerlendirmeyle “Altın Madalya” kazanmayı başardı. Böylece, sektördeki ilk yüzde 2’lik dilime girerek liderliğini güçlendirdi. 2050 yılına kadar net sıfır emisyon hedefiyle çalışmalarını yürüten Polinas, çevresel sürdürülebilirliği ön planda tutarken, aynı zamanda kapsayıcı bir iş kültürü için fırsat eşitliği temelli uygulamalarını artırmayı planlıyor. Şirket, 5 yılda kadın çalışan oranını yüzde 43 yükseltmeyi amaçlıyor.

CEO ÖNALDI’DAN AÇIKLAMALAR

Polinas CEO’su Faik Önaldı, başarılarıyla birlikte sürdürülebilirlik taahhütlerine bağlılıklarını güçlendirdiklerini ifade etti. Önaldı, her adımlarını “İsrafsız Şirket” iş modeli ve çevresel sorumluluk bilinciyle attıklarını belirtti. “Polinas olarak üretim süreçlerimizi çevreye duyarlı hale getirmenin ötesinde, iş ortaklarımızın sürdürülebilirlik yolculuklarında gerçek bir çözüm ortağı olmayı taahhüt ediyoruz. Gelecek kuşaklara daha yaşanabilir bir dünya bırakma hedefiyle çevresel ve sosyal etkilerimizi gözeterek hareket ediyor, tüm paydaşlarımızı bu dönüşümün bir parçası olmaya davet ediyoruz” dedi.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK TAHAHHÜTLERİMİZİ GÜÇLENDİRİYORUZ

Önaldı, kazandıkları başarıyla 2021 yılını referans aldıkları sürdürülebilirlik taahhütlerine sadık kalma konusundaki kararlılıklarını artırdıklarını vurguladı. Bu süreçte emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür etti. Polinas, duyduğu sorumlulukla sürdürülebilirlik çalışmalarına devam ediyor ve bu alanda önemli hedefler belirliyor.