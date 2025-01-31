Polis Müdahale Ederken Şehit Oldu

OLAYIN MEYDANA GELİŞİ

Olay, 13 Ağustos 2022’de, saat 19.00 civarında Kocasinan ilçesi Sanayi Mahallesi Serdarlı Sokak’ta meydana geliyor. Adnan ve Muhammet Tosun kardeşler, Mehmet ve Mustafa Coşkun kardeşlerin bulunduğu bir kıraathaneye gelir. İki grup arasında borç meselesi yüzünden çıkan tartışma, kısa sürede silahlı bir kavgaya dönüşüyor. Bu esnada devriye görevi yapan polis ekipleri kavga yerine intikal ederek tarafları ayırmaya çalışıyor.

SALDIRIDAN SONRA YARALANMALAR

Adnan Tosun, pompalı tüfekle ateş ederek polis memuru Murat Akpınar’ı göğsünden ve Mustafa Coşkun’u ise kolundan yaralıyor. Olay sonrası Adnan Tosun kaçıyor. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderiliyor. Durumu ağır olan Murat Akpınar ve Mustafa Coşkun, ilk müdahalelerinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılıyor.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI

Adnan Tosun, polisin takibiyle yakalanıyor. Muhammet Tosun ise saklandığı Kocasinan ilçesi Yenişehir Mahallesi’ndeki adreste ele geçiriliyor. Ayrıca, şüphelilere yardım ettiği belirlenen Celil T., Halil T. ve Hakan T. de gözaltına alınıyor. Şüphelilerden Adnan Tosun tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakılıyor.

HASTANEDEKİ SON DURUM

Polis memuru Murat Akpınar, hastanede 34 gün boyunca yaşam mücadelesi veriyor ancak 16 Eylül’de şehit oluyor. Bu olay, hem güvenlik güçleri hem de vatandaşlar arasında büyük üzüntüye neden oluyor.