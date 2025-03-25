Polis ve Göstericiler Anlaşma İddiası Asılsız

PROTESTO GÖSTERİLERİ HAKKINDA AÇIKLAMA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik gerçekleştirilen operasyonu protesto etmek amacıyla düzenlenen gösterilere ilişkin sosyal medya üzerinden yayılan bir iddiayı yanıtladı. Yapılan açıklamada, polis ile göstericilerin karşılıklı cisim atılmaması ve gaz sıkılmaması konusunda bir anlaşma sağlandığı yolundaki haberlerin doğru olmadığı belirtildi.

RESMİ BİLGİLERE İTİBAR EDİLMESİ GEREKEN BİR KONU

Emniyet Müdürlüğü, yaptığı yazılı açıklamada şunları ifade etti: “Bu haberler gerçeği yansıtmamakla birlikte kamuoyunu yanıltmaya yönelik spekülatif içeriklerdir. Yetkili merciler tarafından herhangi bir anlaşma söz konusu değildir. Güvenlik güçlerimiz, kamu düzenini sağlamak ve vatandaşlarımızın güvenliğini korumak adına görevini hukuka uygun şekilde sürdürmektedir. Halkımızın, yalnızca resmi kaynaklardan gelen bilgilere itibar etmesini önemle rica ederiz.”

İDDİALARIN ASILSIZLIĞI

Sosyal medyada yayılan iddialar, İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından Saraçhane’de ve farklı bölgelerde gerçekleşen protestolar sırasında, polis ile göstericiler arasında sözlü bir mutabakatın sağlandığını iddia ediyordu. Ancak İstanbul Emniyet Müdürlüğü, bu tür bir anlaşmanın asla gerçekleşmediğini ve iddiaların tamamen asılsız olduğunu vurguladı.

GÖSTERİLERİN GÜVENLİK TEDBİRLERİ

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından başlayan gösteriler, İstanbul’un çeşitli yerlerinde yoğun bir şekilde gerçekleşti. Emniyet güçleri, kamu düzenini korumak amacıyla olay yerlerinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Bazı bölgelerde müdahalelerde bulunulduğu bildirildi. Emniyet’in yaptığı açıklama, bu süreçte resmi prosedürlerin dışına çıkılmadığını ve görevlerin hukuka uygun bir biçimde yerine getirildiğini gösteriyor.