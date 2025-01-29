Polislerin Yurt Dışı Yasağı Kaldırıldı

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayhan Bora Kaplan suç örgütü ile ilgili olarak ‘gizli tanık’ soruşturması başlattı. Bu kapsamda, eski İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, eski Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner, eski Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan ve eski şube komiserleri Ufuk Gültekin, Gökhan Karaca ve Metehan İlkyaz’ın yanı sıra sivil sanıklar Nurullah Özgür Kopuk, Ramazan Kubat, Adem Kaçan, Mustafa Çotuk ve Erdoğan Sertçelik hakkında ‘görevi kötüye kullanma’, ‘göreve ilişkin sırrın açıklanması’, ‘suçluyu kayırma’ ve ‘tanığı etkilemeye teşebbüs’ suçlarından iddianame hazırlandı. Davanın açılmasıyla birlikte Ankara 13’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde duruşmalar başladı.

DAVADA TUTUKLU SANIK KALMADI

Ankara 13’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirilen bir önceki duruşmada, emniyet personeli de dahil olmak üzere 7 tutuklu sanık için tahliye kararı verildi. Böylece davada tutuklu sanık kalmadı. Bugünkü duruşmaya tutuksuz sanıklar Nurullah Özgür Kopuk, Kerem Gökay Öner, Ramazan Kubat, Mustafa Çotuk, Ufuk Gültekin, Gökhan Karaca ve avukatlar katıldı. Hakim, sanıklara söz hakkı vererek savunmalarını dinledi.

SUÇLAMALARI REDDEDİYOR

Tutuksuz sanıklardan Ufuk Gültekin, üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi. Gültekin, “Önceki beyanlarımı tekrar ederim, Serdar Sertçelik’in Etlik Şehir Hastanesi’ne tedavi için gittiğinde, ‘yaralandığı için gözaltına alınmasına dair sakınca vardır’ yazısı yazılması konusuna ilişkin savcıyla yazışmalarımızı dosyaya sunuyorum. Savcımız, tanışıklığımıza istinaden bana soru da sorardı, talimat da verirdi” şeklinde ifade verdi.