Polonya’da Tansiyon Yükseldi, Dronlar İhlal Edildi!

POLONYA’DA TANSİYON YÜKSELİYOR

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta yeni bir gerilim noktası, NATO üyesi Polonya’nın hava sahasında yaşandı. Polonya, dün gece Rus insansız hava araçlarının hava sahasını ihlal ettiğini duyurdu. Polonya’nın bazı İHA’ları imha ettiği belirtildi. ABD Başkanı Donald Trump, konuyla ilgili olarak Truth Social hesabında, “Rusya’nın dronlar ile Polonya hava sahasını ihlal etmesi de ne oluyor? İşte başlıyoruz” sözlerini paylaştı.

RUS DRONLARINA KARŞI POLONYA’NIN TEPKİSİ

Polonya, hava sahasına giren Rus dronlarını düşürerek saldırıya yanıt verdi. Bu, NATO üyesi bir ülkenin Rusya’nın devam eden savaşındaki ilk müdahalesi olarak kaydedildi. Polonya Başbakanı Donald Tusk, NATO anlaşmasının dördüncü maddesini devreye soktuğunu duyurdu. Bu durumun, müttefik ülkelerle görüşmeler yapma ihtiyacı doğurduğunu ifade eden Tusk, “Büyük çaplı bir provokasyonla karşı karşıyayız. Bu tür provokasyonları püskürtmeye hazırız. Durum ciddi ve çeşitli senaryolara hazırlıklı olmamız gerektiği konusunda kimsenin şüphesi yok” dedi. Ancak “Paniğe gerek yok” diye de ekledi.

RUSYA’DAN SUÇLAMALARA YANIT

Rusya’nın RIA devlet ajansı, bir diplomatının Polonya’nın suçlamalarını “asılsız” olarak nitelendirdiğini ve düşürülen insansız hava araçlarının Rus menşeli olduğuna dair kanıt sunulmadığını aktardığını bildirdi.

NATO’NUN MADDELERİNE GÖRE DURUM

Polonya’ya yönelik hava sahası ihlali, NATO’nun 5. maddesini akıllara getiriyor. NATO’nun 5. maddesi, bir üye ülkenin silahlı saldırıya uğraması durumunda ittifakın tüm üyeleri için harekete geçilmesi anlamına geliyor. Ancak Reuters kaynaklarına göre, Polonya’nın hava sahasını ihlal eden durum saldırı olarak değerlendirilmedi. Bu nedenle 5. maddenin devreye girmesi mümkün olmadı. Başbakan Tusk, NATO’nun 4. maddesinin uygulamaya konulduğunu söyledi. Bu maddeye göre, NATO üye ülkelerinin olağanüstü toplantılar düzenlemesi ve görüşmeler yapması bekleniyor.