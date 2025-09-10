Polonya’da Tansiyon Yükseldi, Trump Açıklama Yaptı

POLONYA’DA TANSİYON YÜKSELDİ

Rusya-Ukrayna savaşında şimdi de Polonya, bir NATO üyesi olarak gerilimin merkezine yerleşti. Geçtiğimiz gece, Polonya hava sahasının Rus insansız hava araçları tarafından ihlal edildiği bildirildi. Polonya, bazı İHA’ları vurarak imha ettiğini açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, “Rusya’nın dronlar ile Polonya hava sahasını ihlal etmesi de ne oluyor? İşte başlıyoruz” dedi.

NATO TOPRAKLARINDAKİ KRİZ

Polonya, hava sahasına giren Rus İHA’larını düşürdü ve bu durum, NATO üyesi bir ülkenin Rusya’nın Ukrayna’daki çatışmalar sırasında ateş açtığı ilk olay olarak tarihe geçti. Polonya Başbakanı Donald Tusk, NATO anlaşmasının dördüncü maddesini devreye aldığını belirtti ve bu maddeye göre ittifak üyelerinin müttefikleriyle istişarede bulunabileceğini ifade etti. Tusk, “Büyük çaplı bir provokasyonla karşı karşıyayız. Bu tür provokasyonları püskürtmeye hazırız. Durum ciddi ve çeşitli senaryolara hazırlıklı olmamız gerektiği konusunda kimsenin şüphesi yok” dedi, ancak “Paniğe gerek yok” eklemesini de yaptı.

RUSYA’DAN AÇIKLAMA

Rusya’nın RIA devlet haber ajansı, bir Rus diplomatın saldırı suçlamalarını “asılsız” olarak değerlendirdiğini ve Polonya’nın düşürülen insansız hava araçlarının Rus menşeli olduğuna dair herhangi bir kanıt sunmadığını bildirdi.

NATO MADDELERİ HAKKINDA BİLGİ

Polonya’ya yönelik hava sahası ihlali ve saldırı iddiaları, NATO’nun beşinci maddesini akıllara getirdi. Bu maddeye göre, bir NATO üyesinin silahlı saldırıya uğraması durumunda, bu tüm ittifaka yapılmış sayılıyor. Böyle bir durumda, NATO’nun güvenliğini sağlamaya yönelik her tür önlem alınabiliyor. Ancak Reuters’a göre, bir NATO kaynağı, Polonya’nın hava sahasının ihlal edilmesini saldırı olarak değerlendirmedi. Dolayısıyla, NATO tarafından saldırı olarak kabul edilmeyen ihlallerde beşinci maddenin devreye girmesi söz konusu olmadı. Polonya Başbakanı, hava sahası ihlali dolayısıyla NATO’nun dördüncü maddesinin işletildiğini belirtti ve bu madde kapsamında üye ülkelerle olağanüstü toplantı düzenlenmesi ve görüşmeler yapılması bekleniyor.