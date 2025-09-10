Polonya’da Tansiyon Yükseldi. Trump Açıklama Yaptı

POLONYA’DA TANSİYON YÜKSELDİ

Rusya-Ukrayna savaşı çerçevesinde, bu sefer NATO üyesi olan Polonya’da gerginlik arttı. Polonya, dün gece boyunca hava sahasının Rus insansız hava araçları tarafından ihlal edildiğini bildirdi. Polonya, bazı İHA’ları vurup imha ettiğini açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından “Rusya’nın dronlar ile Polonya hava sahasını ihlal etmesi de ne oluyor? İşte başlıyoruz” sözleriyle konuya dair açıklama yaptı.

NATO TOPRAKLARINDAKİ KRİZ

Polonya’nın hava sahasına giren Rus insansız hava araçlarını düşürmesi, NATO üyesi bir ülkenin Rusya’nın Ukrayna savaşında ateş açtığı bilinen ilk durum oldu. Polonya Başbakanı Donald Tusk, NATO’nun dördüncü maddesini işletme kararı aldığını belirtti. Bu madde gereği, ittifak üyeleri müttefikleriyle istişare talep edebiliyor. Tusk, “Büyük çaplı bir provokasyonla karşı karşıyayız. Bu tür provokasyonları püskürtmeye hazırız. Durum ciddi ve çeşitli senaryolara hazırlıklı olmamız gerektiği konusunda kimsenin şüphesi yok.” dedi. Ancak “Paniğe gerek yok.” diyerek durumu kontrol altında tuttuklarını belirtti.

RUSYA’DAN AÇIKLAMALAR

Rusya’nın RIA devlet haber ajansı ise, bir Rus diplomatın saldırı suçlamalarını “asılsız” olarak nitelendirdiğini ve Polonya’nın düşürülen insansız hava araçlarının Rus menşeli olduğuna dair hiçbir kanıt sunmadığını bildirdi.

NATO’NUN MADDELERİ HAKKINDA BİLGİLER

Polonya’ya yönelik hava sahası ihlali ve saldırı iddiaları, NATO’nun 5’nci maddesini akıllara getiriyor. 5’nci maddede, bir NATO üyesi ülkede silahlı saldırı olduğunda bunun bütün ittifaka yapılmış sayılacağı belirtiliyor. Böyle bir durumda, NATO’nun güvenliği için silah kullanımı dahil her türlü önlemin alınabileceği ifade ediliyor. Ancak Reuters’e göre, bir NATO kaynağı Polonya’nın hava sahasını ihlalinin saldırı olarak değerlendirilmediğini açıkladı. Dolayısıyla, 5’nci maddenin devreye girmesi söz konusu olmadı. Polonya Başbakanı, hava sahası ihlali bağlamında NATO’nun 4’ncü maddesinin devreye alındığını duyurarak üye ülkeler arasında olağanüstü toplantı yapılmasının beklendiğini belirtti.