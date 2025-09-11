Polonya’da Tansiyon Yükseldi, Trump Uyardı

POLONYA’DA TANSİYON YÜKSELDİ

Rusya-Ukrayna savaşında bir NATO üyesi ülke olan Polonya’da durum gerginleşti. Geçtiğimiz gece, Polonya hava sahasının Rus insansız hava araçları tarafından ihlal edildiği belirtildi. Polonya, bazı insansız hava araçlarını vurarak imha ettiğini duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, “Rusya’nın dronlar ile Polonya hava sahasını ihlal etmesi de ne oluyor? İşte başlıyoruz” şeklinde açıklamada bulundu.

NATO TOPRAKLARINDA RUS DRONLARI KRİZİ

Polonya, hava sahasına giren Rus insansız hava araçlarını düşürdü. Bu durum, NATO üyesi bir ülkenin Rusya’nın Ukrayna’daki savaş dönemi sürecinde ateş açtığı bilinen ilk olay olma özelliği taşıyor. Polonya Başbakanı Donald Tusk, NATO anlaşmasının dördüncü maddesini yürürlüğe soktuğunu ve bu maddeye göre ittifak üyelerinin müttefikleriyle istişare talep edebileceğini ifade etti. Tusk, “Büyük çaplı bir provokasyonla karşı karşıyayız. Bu tür provokasyonları püskürtmeye hazırız. Durum ciddi ve çeşitli senaryolara hazırlıklı olmamız gerektiği konusunda kimsenin şüphesi yok” dedi. Ancak, “Paniğe gerek yok” ifadesini de ekledi.

RUSYA: SALDIRI SUÇLAMALARI ASILSIZ

Rusya’nın RIA devlet haber ajansı, bir Rus diplomatın saldırı suçlamalarını “asılsız” olarak nitelendirdiğini ve Polonya’nın düşürülen insansız hava araçlarının Rus menşeli olduğuna dair herhangi bir kanıt sunmadığını aktardı.

NATO’NU 4. VE 5. MADDESİ NE DİYOR?

Polonya’ya yönelik hava sahası ihlali ve saldırı şüphesi, NATO’nun 5’inci maddesini akıllara getiriyor. 5’inci maddeye göre NATO üyesi bir ülke saldırıya uğradığında, bu durumda ittifakın tümüne yapılmış sayılıyor. Böyle bir durumda, NATO güvenliğinin sağlanması için silah kullanımı dahil her türlü önlem alınabiliyor. Ancak Reuters haber ajansının bildirdiğine göre, bir NATO kaynağı, Polonya’nın hava sahasını ihlal etmesinin saldırı olarak değerlendirilmediğini söyledi. Bu nedenle, NATO tarafından bir saldırı olarak değerlendirilmeyen ihlaller için 5’inci maddenin devreye girmesi söz konusu olmuyor. Polonya Başbakanı, hava sahası ihlali nedeniyle NATO’nun 4’üncü maddesinin devreye sokulduğunu duyurdu. Bu bağlamda, NATO üyelerini olağanüstü toplantıya çağırmak ve üye ülkeler arasında görüşmeler yapmak bekleniyor.