Polonya İHA’ları Düşürmekte İleri Gidiyor

POLONYA’DA TANSİYON YÜKSELDİ

Rusya-Ukrayna savaşının etkileri bu kez bir NATO üyesi ülke olan Polonya’da kendini gösterdi. Polonya, dün gece Rus insansız hava araçlarının hava sahasını ihlal ettiğini duyurdu. Ülke, bazı İHA’ları düşürerek etkisiz hale getirdiğini açıkladı. Bu olay üzerine ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, “Rusya’nın dronlar ile Polonya hava sahasını ihlal etmesi de ne oluyor? İşte başlıyoruz” ifadelerini kullandı.

RUS DRONLARI KRİZİ ORTAYA ÇIKTI

Rus İHA’larının Polonya hava sahasına girmesi, NATO üyesi bir ülkenin bu duruma karşılık verdiği ilk olay olarak kayıtlara geçti. Polonya Başbakanı Donald Tusk, NATO anlaşmasının dördüncü maddesinin yürürlüğe girdiğini ve bu maddenin ittifak üyelerinin müttefikleriyle istişare talep edebilmesini sağladığını açıkladı. Tusk, “Büyük çaplı bir provokasyonla karşı karşıyayız. Bu tür provokasyonları püskürtmeye hazırız. Durum ciddi ve çeşitli senaryolara hazırlıklı olmamız gerektiği konusunda kimsenin şüphesi yok” dedi. Ancak “Paniğe gerek yok” ifadesini de ekledi.

RUSYA’YA AİT SUÇLAMALAR REDDEDİLDİ

Rusya’nın RIA devlet haber ajansı, bir Rus diplomatın Polonya’nın saldırı suçlamalarını “asılsız” olarak tanımladığını aktardı. Diplomat, Polonya’nın düşürülen insansız hava araçlarının Rus menşeli olduğuna dair herhangi bir kanıt sunmadığını belirtti.

NATO’NUN 4. VE 5. MADDELERİ

Polonya’ya yönelik hava sahası ihlali, NATO’nun beşinci maddesinin önemini yeniden akıllara getirdi. Bu maddeye göre NATO üyesi bir ülkeye silahlı saldırı olursa bu, ittifakın tümüne yapılmış sayılıyor ve güvenliğin sağlanması için her türlü önlem alınabiliyor. Ancak Reuters’in haberine göre, bir NATO kaynağı, Polonya’nın hava sahasının ihlalinin saldırı olarak değerlendirilmediğini belirtti. Bu nedenle, ihlalin NATO tarafından bir saldırı olarak tanımlanmaması nedeniyle 5’nci maddenin devreye girmesi söz konusu olmadı. Polonya Başbakanı, hava sahası ihlali sebebiyle NATO’nun 4’ncü maddesinin devreye sokulduğunu duyurdu. Bu madde kapsamında NATO üyeleri olağanüstü toplantıya çağrılacak ve üye ülkeler arasında görüşmeler yapılması bekleniyor.