Portekiz’den 13-16 Yaş Arası Çocuklar İçin Sosyal Medya Düzenlemesi

Portekiz, 13-16 yaş aralığındaki gençlerin sosyal medya erişimini denetlemeyi planlıyor. Portekiz parlamentosu, bu yaş grubundaki çocukların sosyal medya platformlarına girişlerini ebeveyn onayına tabi tutan yasa tasarısını ilk oylamada kabul etti. Yasa, çocukların sosyal medyada aktif olabilmesi için ebeveyn izninin şart koşulmasını içeriyor.

EBEVEYN İZNİ ZORUNLULUĞU

Söz konusu tasarı, sosyal medya, video ve fotoğraf paylaşım siteleri ile çevrim içi kumar platformlarının, çocuklara zarar vermesinin önüne geçmeyi hedefliyor. Uygulama sırasında, ebeveyn izinlerinin Dijital Mobil Anahtar (Digital Mobile Key) gibi bir sistem aracılığıyla sağlanması planlanıyor. Halihazırda yürürlükte olan yasalar, 13 yaş altındaki çocukların bu tür platformlara erişimini yasaklamışken, yeni düzenleme, 13-16 yaş grubunu yaş doğrulama ve ebeveyn iznine tabi tutarak çevrim içi riskleri azaltmaya yönelik adım atıyor.

ZARARLI İÇERİK VE İSTİSMARLA MÜCADELE

Portekiz’in bu düzenlemesi, çocukların çevrim içindeki zorbalık, zararlı içeriklerle karşılaşma ve çevrim içi istismara karşı korunmalarını sağlamak amacıyla artan uluslararası yasal düzenlemelerle örtüşen bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Fransa ve Avustralya da benzer yasalar çıkararak bu alanda adımlar atmıştı. Fransa Temsilciler Meclisi, geçen ay 15 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımlarını yasaklayan bir yasa önerisini onayladı. Avustralya ise, Aralık 2022’de Facebook, Snapchat, TikTok ve YouTube gibi platformların 16 yaş altındaki kullanıcılarına yasak getiren ilk ülke olma unvanını elde etti.