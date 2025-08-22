Powell: Değişen Risk Dengesine Dikkat Edilmeli

KONFERANSTA YAPILAN AÇIKLAMALAR

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Wyoming eyaletinde düzenlenen Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu’nda para politikası üzerine yaptığı değerlendirmelerde, faiz indirimine ilişkin kapılar açarak, “Politikanın kısıtlayıcı bölgede olmasıyla birlikte temel görünüm ve değişen risk dengesi, politika duruşumuzu ayarlamamızı gerektirebilir” dedi. Powell, “Politikaların ekonomi üzerindeki kalıcı etkilerinin ne olacağı konusunda belirsizlik var” şeklinde konuştu.

Powell, ABD ekonomisinin bu yıl boyunca gösterdiği direnci vurgulayarak, iş gücü piyasasının maksimum istihdama yakın olduğunu ve enflasyonun Covid-19 salgını sonrası zirvelerinden kayda değer bir şekilde düştüğünü aktardı. Bu yıl karşılaşılan yeni zorluklardan bahseden Powell, yükselen tarifelerin küresel ticaret sistemini yeniden şekillendirdiğini ve sıkılaşan göç politikalarının iş gücü büyümesinde ani bir duraklamaya yol açtığını açıkladı. Uzun vadede vergi, harcama ve düzenleyici politikaların ekonomik büyüme ve verimlilik üzerindeki olası etkilerine de dikkat çekti. “Tüm bu politikaların nihayetinde nereye varacağı ve ekonomi üzerindeki kalıcı etkileri konusunda önemli bir belirsizlik var” dedi.

İŞ GÜCÜ PİYASASINDAKİ RİSKLER

Powell, iş gücü piyasası dengesinin iş gücü arzında ve talebinde belirgin bir yavaşlamadan kaynaklanan “ilginç” bir denge türü olduğunu belirtti. “Bu olağan dışı durum, istihdama yönelik aşağı yönlü risklerin arttığını gösteriyor. Ve bu riskler gerçekleşirse, hızla artan işten çıkarmalar ve yükselen işsizlik şeklinde kendini gösterebilir,” değerlendirmesini yaptı. Yılın ilk yarısında ülke ekonomisinin büyümesinin önemli ölçüde yavaşladığını ifade eden Powell, bu düşüşün büyük oranda tüketici harcamalarındaki yavaşlamayı yansıttığını aktardı.

Powell, iş gücü piyasasındaki yavaşlamanın bir bölümünün arz ya da potansiyel üretimdeki daralmayı yansıttığını kaydetti.

TARİFELERİN ETKİLERİ VE ENFLASYON RİSKİ

Enflasyon konusunda, yüksek tarifelerin bazı mal gruplarındaki fiyatları artırmaya başladığını belirten Powell, “Tarifelerin tüketici fiyatları üzerindeki etkileri artık net bir şekilde görülüyor,” dedi. Gelecek aylarda bu etkilerin birikmesini beklediklerini ancak zamanlama ve miktar konusunda belirsizlik olduğunu vurguladı. Powell, bu fiyat artışlarının sürekli bir enflasyon sorunu riskini önemli ölçüde artırıp artırmayacağına dair önemli bir soru olduğunu ifade etti.

Fiyat seviyesinde tek seferlik bir artış yaşanacağının makul bir senaryo olduğunu belirten Powell, tarife artışlarının tedarik zincirleri ve dağıtım ağlarına yansımasının zaman alacağını söyledi. “Tarifelerden kaynaklanan yukarı yönlü baskının daha kalıcı bir enflasyon dinamiğini tetiklemesi de mümkün” diyerek bu konuda dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Son olarak, enflasyon risklerinin kısa vadede yukarı yönlü, istihdam risklerinin ise aşağı yönlü olduğunu belirterek, para politikasının önceden belirlenmiş bir rotada olmadığını yineledi. FOMC üyelerinin kararlarını yalnızca verileri değerlendirerek alacağını ifade etti.