Powell: Faiz Ayarlamalarında Aceleci Değiliz

FAİZ ORANLARINI AYARLAYACAK ACELE YOK

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ABD Senatosu Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi’nde yaptığı açıklamada, faiz oranlarını yeniden ayarlamak için acele etmediklerini vurguladı. Powell, iş gücü piyasasının soğumasına rağmen güçlülüğünü koruduğunu, enflasyonun uzun vadeli yüzde 2 hedefiyle kısmen uyumlu hale geldiğini fakat hâlâ yüksek kaldığını belirtti. Geçen yıl eylül ayından bu yana Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) çerçevesinde politika faiz oranının 100 baz puan düşürüldüğünü hatırlatan Powell, bu önlemlerin enflasyonu düşürmek ve iş gücü piyasası dengesini sağlamak için uygun olduğunu ifade etti.

PARA POLİTİKASINDA DENGELİ YAKLAŞIM

Powell, menkul kıymet varlıklarını azaltmayı sürdürdüklerini de vurguladı. “Para politikamız daha önceye kıyasla daha az kısıtlayıcı ve ekonomi güçlü kalmaya devam ediyor. Bu yüzden, para politikası duruşunda ayarlama yapmak için acele etmiyoruz” diyen Powell, Fed’in politika kısıtlamalarını dikkatli şekilde değerlendirdiğini açıkladı. Hızlı bir gevşemenin enflasyondaki ilerlemeyi tehlikeye atabileceğine, çok yavaş bir gevşemenin ise ekonomik aktiviteyi ve istihdamı olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekti.

İŞ GÜCÜ PİYASASI DENGELİ KALMAYA DEVAM EDİYOR

Powell, genel olarak iş gücü piyasasının dengede olduğunu ve önemli bir enflasyonist baskı kaynağı oluşturmadığını sözlerine ekledi. Bu değerlendirmeler, Fed’in gelecekteki ekonomik politikaları hakkında önemli ipuçları sunuyor. kaynak: Bloomberg HT