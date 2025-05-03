Prens Harry, “Ailemle Barışmak İstiyorum” Dedi

HARRY’NİN DUYGUSAL ITIRAFI

New York Times’ın bildirdiğine göre, Prens Harry, 2 Mayıs 2025 tarihinde BBC’ye verdiği duygusal bir röportajda, babası Kral Charles III’ün üç yıldır kanser tedavisi gördüğü hakkında herhangi bir bilgiye sahip olmadığını belirtti. Kaliforniya’daki evinden konuşan Sussex Dükü, ailesiyle yaşadığı zor ayrılığı sona erdirmek ve barış sağlamak istediğini ifade etti. Bu röportaj, Harry’nin Britanya’daki kamu kaynaklı polis koruması için açtığı davayı kaybetmesinden sadece birkaç saat sonra yayınlandı ve güvenlik sorununun baba-oğul ilişkisini kopma noktasına getirdiği ortaya çıktı.

BARIS İHTİYACI

Harry, röportajında, “Ailemle barışmak isterim. Artık savaşmanın bir anlamı yok. Hayat kıymetli. Babamın ne kadar ömrü kaldığını bilmiyorum. Bu güvenlik meselesi yüzünden benimle konuşmuyor. Ama barışmak güzel olurdu” dedi. 76 yaşında olan Kral Charles, 2024 yılı başında kesin olarak açıklanmayan bir kanser türüne yakalandığını duyurmuş ve haftada bir tedavi almaya başlamıştı. Buckingham Sarayı, kralın tedavisinde ilerleme kaydedildiğini ve yakında Kanada’yı ziyaret edeceğini bildirdi. Ancak Harry, babasıyla olan iletişiminin kesildiğini ve sağlık durumu hakkında bilgi edinme şansının bulunmadığını dile getirdi. Harry’nin röportajı, Britanya’da kraliyet ailesi üyelerine sağlanan otomatik polis korumasının 2020’de geri alınmasına karşı açtığı davayı kaybetmesinin hemen ardından gerçekleşti.

GÜVENLİK SORUNUNUN AİLE ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

2020 yılında eşi Meghan Markle ve çocukları Archie ile Lilibet ile ABD’ye taşınan Harry, güvenlik statüsünün düşürülmesinin ailesini tehlikeye attığını savunuyor. Cuma günü Temyiz Mahkemesi’nde görülen davada Yargıç Geoffrey Vos, Harry’nin koruma statüsünün düşürülmesinin yasal olduğunu ve bunun “Sussex Dükü’nün kraliyet görevlerinden çekilmesi ve Britanya’dan ayrılmasına öngörülebilir bir tepki” olduğunu söyledi. Harry, mahkeme kararını “bitkin ve bunalmış” hissettirdiğini ifade etti ve güvenlik sorununun ailesiyle arasındaki son “tıkanma noktası” olduğunu belirtti. Babası Kral Charles’ın bu meseleye bir çözüm bulmasını umduğunu belirten Harry, “Babamın elinde büyük bir yetki var. Uzmanlara alan tanımasıyla bu mesele çözülebilir” dedi. Ancak Buckingham Sarayı, mahkeme kararını desteklediğini açıklayarak uzlaşma belirtisi göstermedi.

KİTABIN VE AİLEDEN KOPUŞUN ETKİLERİ

Harry, 2023’te yayımlanan “Spare” (Yedek) adlı anı kitabında, kraliyet ailesiyle yaşadığı sıkıntıları detaylandırmıştı. Kitapta, babası ve ağabeyi Prens William ile olan ilişkilerindeki çatışmalar, Meghan’a yapılan muamele ve kraliyet yaşamının zorlukları ele alınıyor. Röportajda, kitabın ailedeki ayrılığı daha da derinleştirdiğini kabul eden Harry, “Elbette ailemden bazı kişiler kitap yazdığım için beni asla affetmeyecek. Başka pek çok şey için de affetmeyecekler” dedi. Ancak güvenlik davalarının çözülmesi durumunda barışın mümkün olabileceğini savundu.

DAVANIN GELİŞİMİ

Harry, 2020’de kraliyet görevlerinden çekildiğinde Kraliyet ve Kamu Figürlerinin Korunması Yürütme Komitesi (RAVEC), onun ve ailesinin otomatik polis korumasını kaldırarak ziyaretlerde duruma göre güvenlik sağlamaya karar vermişti. Harry, bu kararın “haksız ve aşağılayıcı” olduğunu savunarak Eylül 2021’de yasal mücadele başlattı. 2023’te güvenlik finansmanı davasını, Şubat 2024’te de ilk aşama davayı kaybetti. Nisan 2024’te sınırlı temyiz hakkı kazanan Harry, 2 Mayıs 2025’te Temyiz Mahkemesi’nde tekrar reddedildi. Mahkeme, RAVEC’in politikalarına uygun davrandığını ancak Harry’nin güvenlik endişelerinin haklı olduğunu kabul etti.

KRAL CHARLES VE AİLE İLİŞKİLERİ

Kral Charles, Şubat 2024’te kanser teşhisi aldığında Harry ile kısa bir görüşme yapmış, ancak sonrasında iletişimin kesildiği ifade ediliyor. Harry, röportajında, babasının aramalarına ve mektuplarına yanıt vermediğini öne sürdü. Kraliyet yorumcusu Richard Fitzwilliams, iki kardeş arasındaki uçurumun “çok derin” olduğunu belirtirken, eski BBC kraliyet muhabiri Jennie Bond, Charles’ın hastalığının uzlaşmaya yönelik bir umut doğurabileceğini dile getirdi. Bununla birlikte, Harry’nin ağabeyi Prens William ile iletişim kurmadığı ve aralarının açık olduğu biliniyor.