Prens Harry, Barış İstiyor

PRENS HARRY’NİN DUYGUSAL RÖPORTAJI

New York Times’ın bildirdiğine göre, Prens Harry, 2 Mayıs 2025’te BBC’ye verdiği duygusal bir röportajda, üç yıldır kanser tedavisi gören babası Kral Charles III’ün sağlık durumu hakkında hiçbir bilgiye sahip olmadığını itiraf etti. Kaliforniya’daki evinden röportaj veren Sussex Dükü, ailesiyle yaşadığı acı verici ayrılıkları sonlandırmak ve barış sağlamak istediğini vurguladı. Bu röportaj, Harry’nin Britanya’da kamu kaynaklı polis koruması için açtığı davayı kaybetmesinin hemen ardından yayınlandı ve güvenlik sorununun baba-oğul ilişkisini kopma noktasına getirdiği ortaya çıktı.

BARIŞ ÇAĞRISI YAPAN HARRY

Röportajında Harry, “Ailemle barışmak isterim. Artık savaşmanın bir anlamı yok. Hayat kıymetli. Babamın ne kadar ömrü kaldığını bilmiyorum. Bu güvenlik meselesi yüzünden benimle konuşmuyor. Ama barışmak güzel olurdu” diyerek içten duygularını paylaştı. 76 yaşındaki Kral Charles, 2024 yılının başında açıklanmayan bir kanser türüne yakalandığını bildirmiş ve haftalık tedavilere başlamıştı. Buckingham Sarayı, kralın tedavi sürecinde ilerleme kaydettiğini ve yakın zamanda Kanada’yı ziyaret edeceğini belirtmişti. Ancak Harry, babasıyla iletişiminin kesildiğini ve sağlık durumu hakkında bilgi alamadığını ifade etti.

DAVANIN KAYBEDİLMESİ VE GÜVENLİK SORUNU

Harry’nin röportajı, Britanya’da kraliyet ailesi üyelerine sağlanan otomatik polis korumasının 2020’de geri alınmasına karşı açtığı davayı kaybetmesinin ardından yapıldı. 2020’de eşi Meghan Markle ve çocukları Archie ile Lilibet’le ABD’ye taşınan Harry, güvenlik statüsünün düşürülmesinin ailesini tehlikeye attığını savunuyor. Cuma günü Temyiz Mahkemesi’nde görülen davada Yargıç Geoffrey Vos, Harry’nin koruma statüsünün düşürülmesinin yasal olduğunu belirtti. Harry, mahkeme kararını “bitkin ve bunalmış” hissettirdiğini belirtti ve güvenlik meselesinin ailesiyle arasındaki son “tıkanma noktası” olduğunu ifade etti. Babası Kral Charles’ın bu konuda bir çözüme ulaşabileceğine umutla baktığını sözlerine ekleyen Harry, “Babamın elinde büyük bir yetki var. Uzmanlara alan tanımasıyla bu mesele çözülebilir” dedi. Ancak Buckingham Sarayı, mahkeme kararını destekleyerek uzlaşma sinyali vermedi.

“SPARE” KİTABININ AİLEDEKİ ETKİSİ

Harry, 2023 yılında yayımlanan “Spare” (Yedek) adlı anı kitabında, kraliyet ailesi ile yaşadığı gerginlikleri ayrıntılı olarak ele aldı. Kitap, babası ve ağabeyi Prens William ile ilişkilerindeki çatışmalar, Meghan’a yönelik muamele ve kraliyet yaşamının zorluklarına dair birçok detayı içeriyor. Röportajında, kitabın ailedeki ayrılığı derinleştirdiğini kabul eden Harry, “Elbette ailemden bazı kişiler kitap yazdığım için beni asla affetmeyecek. Başka pek çok şey için de affetmeyecekler” şeklinde konuştu. Ancak, güvenlik davasının sonuçlanmasıyla barışın mümkün olabileceğini savundu.

DAVANIN GOPNUMASIDA GÜVENLİK SORUNU

Harry, 2020’de kraliyet görevlerinden ayrıldığında, Kraliyet ve Kamu Figürlerinin Korunması Yürütme Komitesi (RAVEC), onun ve ailesinin otomatik polis korumasını kaldırarak ziyaretlerde durum temelli güvenlik sağlamaya karar vermişti. Harry, bu kararın “haksız ve aşağılayıcı” olduğunu savunarak Eylül 2021’de yasal mücadeleye başlamıştı. 2023 yılında güvenlik finansmanı davasını kaybeden Harry, Nisan 2024’te sınırlı bir temyiz hakkı elde etti ve 2 Mayıs 2025’te Temyiz Mahkemesi’nden tekrar red cevabı aldı. Mahkeme, RAVEC’in politikalarına uygun davrandığını kabul etti, fakat Harry’nin güvenlik endişelerinin haklı olduğunu da belirtti.

KRAL CHARLES VE AİLE DİNAMİKLERİ

Kral Charles, Şubat 2024’te kanser teşhisi aldığında Harry ile kısa bir görüşme gerçekleştirmiş, ardından iletişimin kesildiği belirtiliyor. Harry, röportajında, babasının geldiğine ve mektuplarına yanıt vermediğini iddia etti. Kraliyet yorumcusu Richard Fitzwilliams, Harry ile ailesi arasındaki uçurumun “çok derin” olduğunu ifade ederken, eski BBC kraliyet muhabiri Jennie Bond, Charles’ın hastalığının uzlaşma umudu doğurabileceğini belirtti. Ancak Harry’nin ağabeyi Prens William ile de görüşmediği ve aralarında mesafe bulunduğu biliniyor.