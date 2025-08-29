Prestige Mall Kapatıldı, Ekonomik Nedenler

YAŞANAN HAYAT PAHALILIĞI İLE DEĞİŞEN TERCİHLER

Türkiye’deki hayat pahalılığı, milyonlarca insanın tüketim alışkanlıklarını köklü bir şekilde değiştirirken, geçmişte başarılı dönemler geçiren alışveriş merkezleri de zorlu bir dönemden geçiyor. İstanbul’un Başakşehir ilçesinde 2007 yılında hizmet vermeye başlayan ve Türkiye’nin ‘lüks ve butik’ alanındaki ilk konsept AVM’si olan Prestige Mall, yönetim sorunları ve zor ekonomik koşullar sebebiyle kapatma kararı aldığını duyurdu.

AVM’DE HAYATA DÖNÜŞMÜŞ DURUMDA

Bahsedilen bu karar, öncelikle alışveriş merkezi içerisinde bulunan mağazalara bildirildi. Ardından art arda kapanmaya başlayan dükkanlar ile lüks alışveriş merkezi adeta hayalet bir şehre dönüştü. Tasfiye süreci, Temmuz ayı itibarıyla sona ermesi beklenirken yaklaşık bir ay uzadı ve geçtiğimiz hafta, AVM’deki bütün dükkanlar resmi olarak faaliyetlerine son verdi.

RUS YATIRIMCILAR DA HAZIRLIKLI OLAMADI

Prestige Mall, bu değişime ayak uyduramayan bir örnek olarak öne çıkıyor. 2000’li yılların ortalarında AVM yatırımlarının hız kazandığı süreçte, lüks ve butik segmentte konumlanan ilk alışveriş merkezi olma hedefiyle 2007 yılının Mart ayında açılan bu proje, toplamda 25 bin metrekarelik bir alana ve 12 bin metrekarelik kiralanabilir alana sahipti. Süzer Grubu tarafından hayata geçirilen Prestige Mall, çok geçmeden 2007’de 55 milyon dolara İrlandalı Quinn Grubu’na satıldı. Yatırımcı ilgisi için bu satış yeterli olmadı. 2013’te Rus sermayeli MSFD Gayrimenkul A.Ş. tarafından devralınan merkez, 2016’da isimleri yolsuzluk iddialarıyla gündeme gelen kişilerle anıldı. O dönemde, iş insanı Mansur Topçuoğlu’nun AVM’yi satın almak istediği basına yansıdı. Ancak bu girişim sonuçsuz kaldı ve mülkiyet MSFD A.Ş. bünyesinde kaldı.

Zamanla ziyaretçi sayısının azalması, marka karmasının daralması ve rekabet gücünün kaybolmasıyla AVM, yıllar içinde sembolik birkaç mağaza dışında neredeyse işlevsiz hale geldi. Son yıllarda doluluk oranı yüzde 50’nin altında olan alışveriş merkezi çalışanları, gelir ve gider dengesinin bozulduğunu ve bu nedenle maaşlarının uzun süredir aksadığını ifade etti. Prestige Mall’un kapanışı, sadece bir alışveriş merkezinin sona ermesi değil, aynı zamanda bir dönemin yatırım anlayışının da bitişinin sembolü niteliğinde. Sektördeki mevcut durumda, yenilikçi, çevik ve çok boyutlu yaklaşımlarla desteklenmeyen AVM projelerinin hayatta kalma olasılığı giderek azalıyor.