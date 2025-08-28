Prestige Mall Kapatıldı. Ekonomik Zorluklar Etkiledi

TÜRKİYE’DE HAYAT PAHALILIĞI ETKİLERİ

Türkiye’deki hayat pahalılığı durumu, milyonlarca insanın tüketim alışkanlıklarını değiştirmesine yol açarken, önceki dönemlerde oldukça parlak zamanlar yaşayan alışveriş merkezleri de bu zorlu döneme ayak uyduramıyor. İstanbul’un Başakşehir ilçesinde 2007 yılında faaliyet göstermeye başlayan Türkiye’nin ilk lüks ve butik konsept alışveriş merkezi olan Prestige Mall, yönetim zorlukları ve kötüleşen ekonomik şartlar sebebiyle kapanacağını duyurdu.

ALIŞVERİŞ MERKEZİ HAYALET ŞEHRE DÖNÜŞTÜ

Bahsi geçen bu kapanma kararı, öncelikle alışveriş merkezinde bulunan mağazalara bildirilirken, ardı ardına kapatılan dükkanlarla birlikte lüks alışveriş merkezi adeta hayalet bir şehre dönüştü. Tasfiye sürecinin Temmuz ayı dahil sona ermesi planlanmıştı, ancak bu süreç bir ay daha uzadı ve geçtiğimiz haftalarda AVM’deki tüm mağazalar faaliyetlerini resmi olarak sonlandırdı.

YATIRIMCI İLGİSİ AZALDI

Prestige Mall, bu yeni duruma uyum sağlamakta zorlanan örneklerden biri olarak dikkat çekiyor. Türkiye’de alışveriş merkezi yatırımlarının hız kazandığı 2000’li yılların ortalarında lüks ve butik segmentte konumlanan ilk alışveriş merkezi olma hedefiyle açılan proje, toplam 25 bin metrekarelik bir alan ve 12 bin metrekarelik kiralanabilir hacmiyle 2007 yılının mart ayında kapılarını açmıştı. Süzer Grubu tarafından hayata geçirilen Prestige Mall, açılışından kısa süre sonra 2007 yılında 55 milyon dolara İrlandalı Quinn Grubu’na satıldı. Yatırımcı ilgisi bu satışla sınırlı kalmadı ve 2013 yılında Rus sermayeli MSFD Gayrimenkul A.Ş. tarafından devralındı.

SÜREKLİ BÜYÜYEN SORUNLAR

2016 yılında, isimleri yolsuzluk iddialarıyla anılan kişilerle gündeme gelen AVM, o dönemde iş insanı Mansur Topçuoğlu’nun da satın alma girişiminde bulunduğu basına yansıdı, ancak bu satın alma gerçekleşmedi ve mülkiyet MSFD A.Ş. bünyesinde kaldı. Zaman geçtikçe AVM’nin ziyaretçi trafiği azaldı, marka karması daraldı ve rekabet gücü zayıfladı. Yıllar içinde sembolik birkaç mağaza dışında neredeyse işlevsiz hale gelen AVM’nin doluluk oranı son yıllarda yüzde 50’nin altına düştü. Çalışanlar, gelir ve gider dengesinin bozulduğunu, bu nedenle maaşların uzun süredir aksadığını belirtti. Prestige Mall’un kapanması, yalnızca bir alışveriş merkezinin değil, aynı zamanda bir dönemin yatırım anlayışının da sona erdiğinin sembolü olarak görülüyor. Bugün sektör, yenilikçi, çevik ve çok boyutlu yaklaşımlarla desteklenmeyen AVM projelerinin yaşam şansının giderek zorlaştığı bir aşamaya gelmiş durumda.