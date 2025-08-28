Prestige Mall Kapatıldı. Türkiye’de İlk Lüks AVM

TÜRKİYE’DE HAYAT PAHALILIĞI ETKİLERİ

Türkiye’de artan hayat pahalılığı, birçok vatandaşın harcama alışkanlıklarını değiştirmesine neden oluyor. Bu durum, geçmişte parlak dönemler yaşayan alışveriş merkezlerini (AVM) de derinden etkiliyor. İstanbul’un Başakşehir ilçesinde 2007 yılında açılan ve Türkiye’nin ilk ‘lüks ve butik’ konsept AVM’si olan Prestige Mall, yönetim sorunları ve zorlu ekonomik koşullar sonucunda kapanma kararı aldığını açıkladı.

AVM’DE HAYAL KIRIKLIĞI

Kapanma kararı ilk olarak AVM içerisindeki mağazalara bildirildi. Ardından peş peşe tasfiye edilen dükkanlar, alışveriş merkezinin adeta hayalet şehre dönüşmesine sebep oldu. Temmuz ayı itibarıyla sona ermesi planlanan tasfiye süreci, geçici bir uzatma ile gecikti ve geçtiğimiz hafta itibarıyla AVM’deki tüm dükkanlar faaliyetlerini resmen sonlandırdı.

KAPANMAYA SEBEP OLAN FAKTÖRLER

Prestige Mall, değişimlere ayak uyduramayan alışveriş merkezlerinden biri olarak dikkat çekiyor. 2000’li yılların ortasında Türkiye’de AVM yatırımlarının hız kazandığı dönemde, lüks ve butik segmentte konumlanan ilk alışveriş merkezi olarak kurulan proje, 25 bin metrekarelik toplam alanı ve 12 bin metrekarelik kiralanabilir alanı ile 2007’de kapılarını açmıştı. Süzer Grubu tarafından hayata geçirilen bu merkez, kısa sürede İrlandalı Quinn Grubu’na 55 milyon dolara satıldı. Satış sonrasında da ilgiler devam etti; 2013 yılında Rus sermayeli MSFD Gayrimenkul A.Ş. tarafından devralındı. Ancak, 2016 yılında yolsuzluk iddiaları ile gündeme gelmesi ile olumsuz bir imaj edindi.

PRESTIGE MALL’UN SONU

Zaman içerisinde ziyaretçi trafiği düşen ve marka karması zayıflayan AVM, rekabet gücünü kaybetti. Son yıllarda doluluk oranı yüzde 50’nin altında kaldı ve çalışanlar, gelir-gider dengesinin bozulduğuna ve bu nedenle maaşların uzun süre aksadığına dikkat çekti. Prestige Mall’un kapanması, yalnızca bir alışveriş merkezinin değil, aynı zamanda bir dönemin yatırım anlayışının sonlanmasının da simgesi oldu. Sektörün bu noktada, yenilikçi ve çok boyutlu yaklaşımlarla desteklenmeyen AVM projelerinin gelecekte yaşama şansının giderek azaldığı gözlemleniyor.