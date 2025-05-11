Prof. Dr. Aziz Sancar, Fon Bulamıyoruz

AZİZ SANCAR’DAN HİZMETE DEVAM

Nobel ödüllü Türk bilim insanı ve akademisyen Prof. Dr. Aziz Sancar, gençlere yol göstermeye devam ediyor. Üretimin önemini vurgulayan Sancar, milli değerlere sahip çıkılmasının gerekliliğine de dikkat çekiyor.

BEYİN KANSERİ ÜZERİNE ÇALIŞMALAR

Sancar, Nefes gazetesinden Şehriban Kıraç’ın sorularını yanıtladı ve beyin kanserlerine yönelik yürütülen çalışmalardan bahsetti. Üzerinde çalıştıkları ilaçla ilgili fareler üzerinde elde ettikleri olumlu sonuçları aktaran Sancar, insanlarda yan etkilere yönelik denemelere henüz başlayamadıklarını belirterek 2 milyon dolara ihtiyaç duyduklarını ifade etti. “Bizi maddi olarak destekleyecek kurum bulamıyoruz,” dedi.

KANSER HÜCRELERİNİ HEDEF ALIYOR

Beyin tümörlerinin, ölüm nedenleri arasında onuncu sırada yer aldığını söyleyen Sancar, mevcut kanser ilaçlarının kan-beyin bariyerini geçemediğini, bu yüzden etkili olamadıklarını belirtti. Keşfettikleri bileşenin kanser hücrelerini öldürdüğünü aktararak, “Üç yıl önce bunun haberini vermiştik, şimdi makaleyi yayınladık. Bu işler yavaş ilerliyor,” dedi. Ayrıca EdU’nun, hızlı büyüyen kanserli beyin hücrelerini öldürdüğünü, sağlıklı beyin hücrelerini koruduğunu ifade etti.

DENEMELER İÇİN DESTEK GEREKİYOR

Sancar, “Bizi destekleyecek birilerini bulmalıyız. Şu an gönüllü insanlarda deneme yapmamız lazım. Olumlu ve güvenli sonuçlar alıyoruz. Ölüme terk edilmiş çok insan var. Tanı konulduktan sonra ortalama yaşam süresi 14-16 ay. Bu yüzden hızlı adımlar atmalıyız,” şeklinde konuştu. Kanserin çözümünün zor olduğunu belirten Sancar, farelerde yaşam sürelerini iki katına çıkardıklarını ve bu durumun umut verici olduğunu vurguladı.

BÜTÇE KESİNTİLERİ BELİRSİZLİK YARATIYOR

ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nin (FDA) Başkanı’nın kendisine 2 milyon doları harcayıp insanlarda yan etkilere yönelik araştırma yapması gerektiğini söylediğini aktaran Sancar, ABD Başkanı Donald Trump’ın bilimsel araştırmalara yönelik bütçede ciddi kesintilere gittiğini ve bu durumun belirsizlik yarattığını ifade etti.

GENÇLERE TÜRKİYE’YE DÖNME TAVSİYESİ

Sancar, Türkiye’deki gençlere de şu çağrıyı yaptı: “Dışarıya gelin bilim yapın, bilim yapmayı öğrenin ama Türkiye’ye dönün.” Şu anda yanında çalışan beş Türk bilim insanının bulunduğunu belirten Sancar, bu öğrencilerinin başarılarıyla gururlandığını ifade etti.