Prof. Dr. Celal Şengör Hapsi İstendi!

BİLGİ TOPLUMU ÜZERİNE YAPILAN İDDİANAME

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, Prof. Dr. Celal Şengör hakkında, 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenledi. İddianamenin arka planında, Şengör’ün “Türkiye uygarlıktan uzak bir ülkedir. Benim dünyada gördüğüm en ilkel ülkelerden biridir. Ben Türk halkı kadar cahil, Türk halkı kadar ahlak kavramından yoksun bir toplum tanımadım. Bugün Anadolu Türkü’nün ortalama IQ’su 86, normal bir insanın IQ’su ne? 90. Yani siz resmen dünya istatistiklerinde resmen geri zekalı bir millet konumundasınız” şeklindeki ifadeleri yer alıyor.

AÇIKLAMA VE YANITLAR

Şengör, konuya ilişkin başlatılan soruşturmada verdiği ifadede, sarf ettiği sözlerin hakaret amaçlı olmadığını belirtti. Bilimsel verilere dayandığını ifade eden Şengör, eleştirilerinin bilimsel temellere dayandığını savundu. Bu açıklamalar, önümüzdeki günlerde davanın nasıl şekilleneceği konusunda dikkat çekici bir unsur olacak.