Prof. Dr. Ercan Sarayova’da Gözlem Altında

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN AÇIKLAMA YAPTI

Sosyal medya hesabı X’den bir açıklama yapan Prof. Dr. Ahmet Ercan, şu an Sarayova’da gözlem altında olduğunu bildirdi. Ercan, paylaşımında “Bosna-Hersek’te boyundan bele omirilik boyunca gelen sırt ağrısıyla 22/12 tansiyonlar ambulans ile Sarayova hastanesi acile kaldırıldım. 10 gün önce kalbime stent takılmıştı. 3 saat süren sağlıkçı müdahaleleri ile tansiyon 13/7,5’a düşürüldü. Beyin kanaması ile inme atlattım. Şimdi Sarayova’ya gözlem altında dinlenmekteyim. İlgi gösteren kardiyolog ile arkadaşlarıma, yakınlarıma teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.

ÖVGÜN AHMET ERCAN’IN KİMLİĞİ

Övgün Ahmet Ercan, 1947 yılında Aydın’ın Nazilli ilçesinde dünyaya geldi. Selanik kökenlidir ve Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın büyük torunudur. Eğitim hayatına 1960-1963 yılları arasında Nazilli Ortaokulu’nda başladı ve 1966’da Nazilli Lisesi’nden mezun oldu. Yüksek öğrenimini 1970 yılında İstanbul Üniversitesi Jeofizik-Jeoloji bölümünde tamamladı. 1970’te ABD’ye giderek Kaliforniya’daki Stanford Üniversitesi’nden yüksek lisans (1973) ve Colorado Madencilik Okulu’ndan doktora (1975) derecesi aldı.

1975 yılından itibaren İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Jeofizik Mühendisliği kadrosunda görev aldı ve 1980 yılına kadar Massachusetts Institute of Technology’de doktora sonrası çalışmalar yaptı. 2011 yılında Maltepe Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görevine devam etti. Ercan, 17 kitap, 420 bilimsel yayın ve Türkiye sorunlarına yönelik 905 araştırma tasarımı gerçekleştirdi. 1983 yılında “Yeraltı Aramacılık Araştırma Kuruluşu”nu kurmuş, 2002-2004 yıllarında Türkiye Jeofizik Kurumu Derneği Kurucu Genel Başkanlığı görevini yürütmüştür. Ayrıca 2006-2007 yıllarında İran Devleti’nin petrol danışmanlığını yapmış, 2010’da Ülkeler Deprem Ağı Türkiye Başkanlığına atanmıştır. Ercan, 2011-2012 yılları arasında TMMOB başdanışmanı olarak görev almıştır.

SİYASİ HAYATI

Ercan, 2002 Türkiye genel seçimlerinde İstanbul Anadolu Yakası’ndan bağımsız aday olarak yer aldı fakat seçilemedi. 2004 yılında DSP’ye katılarak partinin Bakırköy Belediye Başkanı adayı oldu. 2007 Türkiye genel seçimlerinde İstanbul 3. Bölge adayı olmuş, 2014 yerel seçimlerinde ise HEPAR partisinden İstanbul Belediye Başkanı adayı olarak gösterilmiştir.