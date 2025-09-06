Prof. Dr. Naci Görür’den Türkiye’ye Uyarı

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Afganistan’da gerçekleşen ve birçok can kaybına yol açan 6 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya üzerinden dikkat çekici bir açıklama yaptı. Görür, şehirlerin deprem dirençli olmaması durumunda, görece küçük sayılabilecek sarsıntıların bile büyük felaketlere neden olabileceğine vurgu yaptı. Afganistan’dan gelen çok sayıda ölü ve yaralı haberi ile birlikte, Prof. Dr. Görür yaşanan yıkımı gündeme getirdi. “6’lık bir depremin bu kadar zarar vermesine inanmak güç. Ama inanın. Kentleriniz deprem dirençli değilse, inanın.” Bu açıklamasıyla, özellikle Afganistan gibi zayıf yapı stoğuna sahip ve denetimsiz kentleşmenin yaygın olduğu bölgelerde depremin etkilerinin çok daha yıkıcı olabileceğini belirtti.

DEPREME DAYANIKLI KENTLERİN ÖNEMİ

Prof. Dr. Görür’ün yaptığı paylaşım yalnızca Afganistan için değil, benzer riskleri taşıyan diğer ülkelere ve bölgelere de dolaylı bir uyarı niteliği taşıyor. Türkiye’nin de aktif fay hatları üzerinde bulunduğunu hatırlatan Görür, daha önceki açıklamalarında da sık sık “deprem dirençli kentler” konusuna dikkat çekmişti. Sosyal medya hesabında, “Afganistan yaralarını sarmaya çalışıyor, dünyadan yardım istiyor. Çoğu yer yıkık, dökük. Yüzlerce insan ölü, binlercesi yaralı. 6’lık bir depremin bu kadar zarar vermesine inanmak güç. Ama inanın. Kentleriniz deprem dirençli değilse inanın. Gelin, güzel ülkemizin deprem dirençli kentlerle bezenmesini talep edelim. Hükümet, yerel yönetim, halk el ele.” şeklindeki ifadelerine yer verdi.