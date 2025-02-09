Prof. Özlü’den e-Nabız Uyarısı! Sağlıklı Kalın

KİŞİSEL SAĞLIK SİSTEMİ VE DOKTOR EŞİTİMİ

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, Türkiye’de Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan e-Nabız sisteminin, vatandaşların sağlık kayıtlarını dijital ortamda sakladığını ve doktor erişiminin sınırlı olmasının acil sağlık hizmetlerinde sorunlara yol açtığını belirtiyor. Özlü, e-Nabız’ın hastaların sağlık geçmişini içeren önemli bir veri tabanı olduğunun altını çiziyor. “Ülkemizde e-Nabız ismiyle oldukça güzel bir veri tabanı mevcut. Her vatandaşın tüm sağlık verileri burada saklanıyor. Bu veri tabanına eriştiğimizde hastanın geçirdiği hastalıkları, konulan tanıları, tedavi süreçlerini, tahlil sonuçlarını, hatta röntgen ve ultrason görüntülerini görebiliyoruz. Tüm tanıları inceleyebiliyoruz. Hem hasta hem de hekim için çok değerli bir kaynak. Hasta bize başvurduğunda şikayetlerini ya da klinik durumunu değerlendirirken geçmişini bilmek zorundayız. Örneğin bir film veya tomografi çektirdiğinde, bunu önceki kayıtlarla karşılaştırmak gerekiyor. Dolayısıyla bu veri tabanının hekimin erişiminde olması, hastanın doğru tanı ve tedavisi için oldukça kritik” diye konuştu.

Acil Durumlarda Erişim Engeli

Acil durumlarda erişim sınırlamalarının ciddi tehlikeler oluşturduğunu ifade eden Prof. Dr. Özlü, “e-Nabız’a erişime izin verilmesi gerekiyor. Ne yazık ki, birçok hastada hekim ulaşımına kısıtlama getirilmekte. Bu erişimi elde edebilmek için hastanın telefonuna bir kod gönderiyoruz. Hasta kodu onaylayarak, biz de bu kodu girerek erişim sağlıyoruz. Eğer hastanın telefonu yanındaysa ve numara sistemde kayıtlıysa sorun yaşamıyoruz. Ancak burada zaman kaybı yaşanıyor. Hastanın e-Nabız’ında kayıtlı telefon, kendi adına olmayabiliyor. Eski bir numara ya da eşinin, çocuğunun numarası da olabiliyor. Bu durumda hastanın geçmişine erişim sağlayamıyoruz. e-Nabız’a getirilen kısıtalama, doğru tanı ve tedavi süreçlerinde eksikliklere, hatalara ve gecikmelere yol açıyor. Özellikle acil durumlar söz konusu olduğunda; bayıldığınızda ya da düştüğünüzde ve acil servise getirildiğinizde, o esnada sizi ne telefonunuza ne de bu kodu sorma şansları olmuyor. Müdahale edecek hekim, sizin kişisel bilgilerinize ulaşamıyor. Bu durum, hastanın sağlığını da riske atan bir mesele” diyerek durumu özetliyor.